Модельный ряд Porsche 911 пополнился новой версией

Как сообщает Motor1, новый 911 Carrera S 2025 года будет доступен в исполнении Coupe или Cabriolet. Модель больше не будет предлагаться с “механикой”, а потому пока только Carrera T и GT3 остаются единственными моделями 911 с механической коробкой передач в продаже.

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Как следует из названия, 911 Carrera S является более мощной версией стандартной Carerra. Модель использует такой же 3,0-литровый шестицилиндровый двигатель с двойным турбонаддувом, что и его меньший брат Carrera, но он выдает 473 лошадиные силы и 528 Нм крутящего момента.

Это на 30 лошадиных сил больше, чем у предыдущей Carrera S. Porsche говорит, что двигатель получил новые турбины и тщательно переработанные интеркулеры, которые помогают повысить производительность и уменьшить выбросы. С дополнительным пакетом Sport Chrono Porsche разгоняется до 100 км/ч за 3,1 секунды, что на 0,2 секунды быстрее, чем у предыдущей модели. Кроме того, спортивная выхлопная система теперь является стандартной для всех моделей.

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Тормозную систему также улучшили. Carrera S 2025 получил тормозные диски предыдущей версии GTS с 408 мм спереди и 380 мм дисками сзади. Также инженеры установили новые амортизаторы, которые, по словам Porsche, улучшают качество езды.

Как и раньше, покупатели могут приобрести вариант с более жесткой спортивной подвеской, системой рулевого управления задними колесами и углеродно-керамическими тормозами. В стандартной комплектации, по-прежнему, установлен дифференциал повышенного трения. Автомобиль ездит на 20-дюймовых колесах на передней оси и 21-дюймовых сзади.

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В салоне автомобиль получил улучшенную отделку из кожи, хотя покупатели дополнительно могут расширенный пакет кожаной обивки. Также есть новый пакет Exclusive Manufaktur Leather Interior, который позволяет использовать 48 уникальных цветовых комбинаций. Стоимость новинки начинается от 148 395 долларов за версию в кузове купе и 161 695 долларов за кабриолет. Ожидается, что первые поставки модели начнутся весной.