Porsche скорочує персонал через низький попит на їх електромобілі

Втрату робочих місць через слабкий попитом на електромобілі пояснюють "складними геополітичними та економічними умовами". Протягом наступних п’яти років через нестабільні ринкові умови бренд позбудеться 1900 посад. Про такий розвиток подій розповідає euronews.com.

Очікується, що такі заходи призведуть до скорочення загальної кількості персоналу на 15% до 2029 року. В основному в мінус по кадрах підуть основні підприємства у південно-західній Німеччині, Штутгарт-Цуффенхаузен і Вайсах.

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Скорочення вже розпочалося. Неафішований гучно старт цьому процесу дано торік, коли закінчився термін дії 1500 строкових договорів. Зараз закінчується термін дії ще 500 строкових контрактів. Ще 1900 оголошених трудових угод на черзі протягом наступних п’яти років.

Окрім цього, співробітників заохочуватимуть звільнятися за власним бажанням шляхом прийняття дострокового виходу на пенсію або вихідної допомоги. Таким чином у Porsche почав діяти "обмежувальний підхід" до найму.

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"Тепер необхідно визначити курс на ранній стадії та уважно розглянути коригування, які нам потрібно внести, щоб досягти успіху в майбутньому. На додаток до ряду інших заходів, це також включає витрати на персонал", – повідомили Euronews у компанії.

Менеджери вже не приховують, що інвестиції Porsche в електромобілі (див. відео створеного сучасного виробництва внизу) принесли негативні наслідки. Адже слабкий попит спонукав компанію відмовитися від своїх цілей щодо електромобілів. Через це минулого тижня виробник оголосив, що збільшить виробництво своїх автомобілів з двигуном внутрішнього згоряння та гібридів, які коштуватимуть Porsche 800 мільйонів євро цього року.

У 2024 році продажі автомобілів Taycan від автовиробника впали на 49%. Porsche також спостерігав загальне падіння продажів на 28% у порівнянні з минулим роком у Китаї, що фірма пояснює "продовженням складної економічної ситуації в цьому регіоні".

Глобальні продажі впали на більш скромні 3%. Porsche прогнозує, що його прибуток становитиме від 10 до 12%, що нижче довгострокової цілі у 20%.