Porsche сокращает персонал из-за низкого спроса на их электромобили

Потерю рабочих мест из-за слабого спроса на электромобили объясняют "сложными геополитическими и экономическими условиями". В течение следующих пяти лет из-за нестабильных рыночных условий бренд лишится 1900 должностей. О таком развитии событий рассказывает euronews.com.

Ожидается, что такие меры приведут к сокращению общего количества персонала на 15% к 2029 году. В основном в минус по кадрам пойдут основные предприятия в юго-западной Германии, Штутгарт-Цуффенхаузен и Вайсах.

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Сокращение уже началось. Неафишируемый громко старт этому процессу дан в прошлом году, когда закончился срок действия 1500 срочных договоров. Сейчас заканчивается срок действия еще 500 срочных контрактов. Еще 1900 объявленных трудовых соглашений на очереди в течение следующих пяти лет.

Кроме этого, сотрудников будут поощрять увольняться по собственному желанию путем принятия досрочного выхода на пенсию или выходного пособия. Таким образом в Porsche начал действовать "ограничительный подход" к найму.

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"Теперь необходимо определить курс на ранней стадии и внимательно рассмотреть корректировки, которые нам нужно внести, чтобы добиться успеха в будущем. В дополнение к ряду других мероприятий, это также включает расходы на персонал", – сообщили Euronews в компании.

Менеджеры уже не скрывают, что инвестиции Porsche в электромобили (см. видео созданного современного производства внизу) принесли негативные последствия. Ведь слабый спрос побудил компанию отказаться от своих целей в отношении электромобилей. Поэтому на прошлой неделе производитель объявил, что увеличит производство своих автомобилей с двигателем внутреннего сгорания и гибридов, которые будут стоить Porsche 800 миллионов евро в этом году.

В 2024 году продажи автомобилей Taycan от автопроизводителя упали на 49%. Porsche также наблюдал общее падение продаж на 28% по сравнению с прошлым годом в Китае, что фирма объясняет "продолжением сложной экономической ситуации в этом регионе".

Глобальные продажи упали на более скромные 3%. Porsche прогнозирует, что его прибыль составит от 10 до 12%, что ниже долгосрочной цели в 20%.