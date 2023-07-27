Культовый Porsche 911 останется единственной моделью с традиционным двигателем.

Porsche планирует постепенно электрифицировать почти весь модельный ряд автомобилей, чтобы электромобили составляли 80% продаж к 2030 году.

Читайте также: Mansory прокачали Porsche 911 до 900 лошадиных сил

За планами немецкого производителя внимательно следят, в частности, экологи, через его инвестиции в искусственное (электронное) топливо и настаивание на том, чтобы ЕС разрешил продажу таких транспортных средств после 2035 года.

Компания Porsche, ранее не определявшая планов иметь лишь одну модель двигателя внутреннего сгорания, считается тесно связанной с искусственным экологическим топливом из-за инвестиций в чилийскую энергетическую компанию HIF Global.

Руководитель команды Porsche e-fuels Карл Думс заявил, что автопроизводитель электрифицирует свой компактный внедорожник Macan, за ним последует спортивный автомобиль 718, а затем – бестселлер Cayenne. 911, на долю которого в 2022 году приходится 13% продаж, станет исключением.

"Наша стратегия в первую очередь заключается в переходе на электрическую мобильность и... мы будем производить 911 как можно дольше с двигателем внутреннего сгорания", - сказал Дамс.

Электронное топливо производится из уловленного углекислого газа и водорода, полученного из возобновляемых технологий. Когда оно сгорает, оно повторно выделяет CO2, что, по мнению сторонников, делает его нейтральным по отношению к углероду.

Электронное топливо HIF Global больше ориентировано на авиационную промышленность и тяжелые транспортные средства, поскольку почти все легковые автомобили будут электрическими, добавил Дамс.

Авто и бизнес-эксперты говорят, что электронное топливо будет использоваться только в нишевых моделях высокого класса. Крупные автопроизводители, скорее всего, будут избегать новых моделей на электротопливе после 2035 года, поскольку уже выделили 1,2 триллиона долларов на электрификацию.

Читайте также: Porsche 911 переработали в электромобиле: сколько это стоит

Для сравнения, по данным Pitchbook, стартапы с использованием электронного топлива, сосредоточенные преимущественно на авиационном топливе, привлекли менее 1 миллиарда долларов инвестиций.

Как и Porsche, Ferrari настаивала на освобождении ЕС от использования электронного топлива, еще не производимого в промышленных масштабах, но все еще заявляющего, что к 2030 году 80% ее моделей будут электрическими или гибридными.

Многие небольшие автопроизводители также хотят продавать роскошные, высокопроизводительные модели на электротопливе клиентам, достаточно богатым, чтобы позволить себе дорогое топливо, которое сегодня может стоить до $12,90 за литр.