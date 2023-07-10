Раритетный Porsche 911 из классической версии середины 80-х годов переродился в инновационный электромобиль, сохранив при реставрации свой непревзойденный классический дизайн и рабочие характеристики.

Голландская компания Voitures Extravert, специализирующаяся на восстановлении классических автомобилей, показала TE Cabrio, добавив к стилю ретро экологически чистые технологии, ориентированные на будущее. Переработанный Cabrio дополнил уже существующую линейку отреставрированных Coupe, Targa, SE и SE RS, превосходя их в инновациях и цене.

Как и все предыдущие модели, TE Cabrio отличается отличными характеристиками. Это не просто дань прошлому, но и наслаждение ежедневной бесшумной ездой в полном комфорте и с современными системами безопасности. У автомобиля появились тормоза с ABS, гидроусилитель руля, кондиционер, возможность выбора индивидуального цвета обустройства салона, чего классический Porsche когда-то был лишен.

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Стильный красавец имеет шестифазный электродвигатель с водяным охлаждением, выдающий мощность 227 кВт (308 л.с.) с крутящим моментом 700 Нм. За 6 секунд TE Cabri набирает до 100 км/ч, а максимальная скорость составляет 180 км/ч.

​Три разных по возрасту и стилю реставрации Porsche 911 в мастерской Voitures Extravert. Фото: Voitures Extravert

Двигатель питается от аккумулятора NMC мощностью 59 кВт*ч. Такой потенциал способен обеспечить 400 км автономной работы. Для зарядки требуется устройство переменного тока мощностью 7,6 кВт или система быстрой зарядки постоянного потока мощностью 60 кВт.

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TE Cabrio, родословная которого начинается с Porsche 911 Cabriolet Type G, в нынешнем электротяговом исполнении обойдется поклоннику осовремененной ретроклассики 344 990 евро. Кстати, в зачете выполненных реставрационных работ есть модель SE RS с "утиным хвостиком" за 399 990 евро.

Porsche 911 стал своеобразным символом в мире коллекционирования и модернизации. Фото: businessinsider.nl