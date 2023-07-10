Раритетний Porsche 911 з класичної версії середини 80-х переродився в інноваційний електромобіль, зберігши при реставрації свій неперевершений класичний дизайн та робочі характеристики.

Голландська компанія Voitures Extravert, що спеціалізується на відновленні класичних автомобілів, показала TE Cabrio, додавши до стилю ретро екологічно чисті технології, орієнтовані на майбутнє. Перероблений Cabrio доповнив вже існуючу лінійку відреставрованих Coupe, Targa, SE і SE RS, перевершуючи їх в інноваціях і ціні.

Як і всі попередні моделі, TE Cabrio відрізняється чудовими характеристиками. Це не просто данина минулому, але й насолода від щоденної безшумної їзди у повному комфорті та з сучасними системами безпеки. У автомобіля з’явилися гальма з ABS, гідропідсилювач руля, кондиціонер, можливість вибору індивідуального кольору облаштування салону, чого класичний Porsche колись був позбавлений.

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Стильний красень має шестифазний електродвигун з водяним охолодженням, що видає потужність 227 кВт (308 к.с.) з обертовим моментом 700 Нм. За 6 секунд TE Cabri набирає до 100 км/год, а максимальна швидкість становить 180 км/год.

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Три різні за віком та стилем реставрації Porsche 911 в майстерні Voitures Extravert. Фото: Voitures Extravert

Двигун живиться від акумулятора NMC потужністю 59 кВт*ч. Такий потенціал здатний забезпечити 400 км автономної роботи. Для зарядки потрібен пристрій змінного струму потужністю 7,6 кВт або система швидкої зарядки постійного потоку потужністю 60 кВт.

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TE Cabrio, родовід якого починається з Porsche 911 Cabriolet Type G, в нинішньому електротяговому виконанні обійдеться шанувальнику осучасненої ретрокласики 344 990 євро. До речі, у заліку виконаних реставраційних робіт є модель SE RS з "качиним хвостиком" за 399 990 євро.

Porsche 911 став своєрідним символом у світі колекціонування та модернізації. Фото: businessinsider.nl