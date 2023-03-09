У Одесі засвітився яскравий Porsche 911 Turbo S Exclusive. Вартість спорткара складає близько 300 000 євро.

Зазвичай Porsche 911 Turbo S в наших краях не настільки дорогі, проте це купе доопрацювали в Porsche Exclusive Manufaktur та додали понад 50 спеціальних недешевих опцій. Приміром, колір Birch Green обійшовся в 11 000 євро.

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З технічної точки зору це стандартний Porsche 911 Turbo S в 992 кузові з 650-сильним двигуном. Він розганяється до сотні за 2,7 с та розвиває 330 км/год.

Спорткар поповнив вражаючу колекцію – у його власника також є McLaren та два Rolls-Royce. До речі, це не єдиний Porsche 911 Turbo S Exclusive в Україні.

Подібна модель є у колекції у Дніпрі, яка налічує понад 30 ексклюзивних Porsche.