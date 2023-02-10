Кросовер отримає нову підвіску, матричні фари наступного покоління та просунуту мультимедіа. Прем'єра рестайлінгового Cayenne очікується у квітні.

Компанія Porsche показала фотографії з випробувань оновленого Cayenne і розповіла про зміни, які чекають на кросовер. В основному вони торкнуться шасі, що зробить модель універсальнішою. Також «Кайєну» обіцяно просунуту мультимедійну систему та матричні фари нового покоління.

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Майбутнє оновлення Cayenne в Porsche називають одним із наймасштабніших за всю історію. Програма випробувань кросовера така ж, як у нових машин, і за кілька місяців прототипи намотують понад 200 тисяч кілометрів. Тести проходять в Азії, Африці, Європі та Північній Америці. Прототипи їздять марокканською пустелею, замерзлими озерами у Фінляндії і Нюрбургрингом — все заради того, щоб інженери могли відточити їхні звички.

Наголос у рестайлінговому Cayenne зроблений на поліпшенні їздових якостей. Іншими словами, в кросовері буде ще більше від спорткара, комфортного гранд турера і позашляховика. Відомо, що для моделі розробили нове напівактивне шасі із двокамерними пневмобалонами.

Ще їй дістануться нова мультимедійна система та фари HD Matrix LED, що використовують піксельну технологію Hella, Infineon та Nichia. Оптика дозволяє керувати матрицею на 65536 осередків, вміє регулювати яскравість кожного пікселя і змінювати форму пучка.

Вклад кожного світлодіода розраховується окремо за спеціальним алгоритмом. Система враховує зустрічний та попутний трафік, прокладений у навігації маршрут та обраний їздовий профіль, коригуючи параметри кожні 16 мілісекунд. У фарах з'явиться адаптивний режим для швидкісних магістралей, можливість динамічного виділення безпечних траєкторій руху та затінення дорожніх знаків.

Очевидно, всі версії Cayenne після оновлення стануть потужнішими, а Cayenne S втратить «бітурбошістки» V6 2.9 (440 к.с., 550 Нм). Гібрид E-Hybrid зможе більше проїжджати на електротязі. А Turbo GT збереже статус флагмана сімейства. Купеподібний кросовер, як і раніше, йтиме з «вісімкою» 4.0, форсованою з 640 до 660 кінських сил. Прем'єру рестайлінгового Cayenne заплановано на квітень.