Кроссовер получит новую подвеску, матричные фары следующего поколения и продвинутую мультимедиа. Премьера рестайлингового Кайенна ожидается в апреле.

Компания Porsche показала фотографии по испытаниям обновленного Cayenne и рассказала об изменениях, ожидающих кроссовер. В основном они коснутся шасси, что сделает модель более универсальной. Также «Кайену» обещана продвинутая мультимедийная система и матричные фары нового поколения.

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Будущее обновление Cayenne в Porsche называют одним из самых масштабных за всю историю модели. Программа испытаний кроссовера такая же, как у новых машин, и через несколько месяцев прототипы наматывают более 200 тысяч километров. Тесты проходят в Азии, Африке, Европе и Северной Америке. Прототипы ездят по марокканской пустыне, замерзшими озерами в Финляндии и Нюрбургрингом — все ради того, чтобы инженеры могли отточить их привычки.

Ударение в рестайлинговом Cayenne сделано на улучшении ездовых качеств. Иными словами, в кроссовере будет еще больше спорткара, комфортного гранд турера и внедорожника. Известно, что для модели разработано новое полуактивное шасси с двухкамерными пневмобаллонами.

Еще ей достанутся новая мультимедийная система и фары HD Matrix LED, использующие пиксельную технологию Hella, Infineon и Nichia. Оптика позволяет управлять матрицей на 65536 ячеек, умеет регулировать яркость каждого пикселя и изменять форму пучка.

Вклад каждого светодиода рассчитывается отдельно по специальному алгоритму. Система учитывает встречный и попутный трафик, проложенный в навигации маршрут и выбранный ездовой профиль, корректируя параметры каждые 16 миллисекунд. В фарах появится адаптивный режим для скоростных магистралей, возможность динамического выделения безопасных траекторий движения и затенения дорожных знаков.

Очевидно, все версии Cayenne после обновления станут более мощными, а Cayenne S потеряет «битурбошестерку» V6 2.9 (440 л.с., 550 Нм). Гибрид E-Hybrid сможет больше проезжать на электротяге. А Turbo GT сохранит статус флагмана семейства. Купеобразный кроссовер по-прежнему будет идти с «восьмеркой» 4.0, форсированной с 640 до 660 лошадиных сил. Премьера рестайлингового Cayenne запланирована на апрель.