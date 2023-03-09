В Одессе засветился яркий Porsche 911 Turbo S Exclusive. Стоимость спорткара составляет около 300 000 евро.

Обычно Porsche 911 Turbo S в наших краях не столь дорогостоящи, однако это купе доработали в Porsche Exclusive Manufaktur и добавили более 50 специальных недешевых опций. К примеру, цвет Birch Green обошелся в 11 000 евро.

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С технической точки зрения это стандартный Porsche 911 Turbo S в 992 кузове с 650-сильным двигателем. Он разгоняется до сотни за 2,7 секунды и развивает 330 км/ч.

Спорткар пополнил поразительную коллекцию – у его владельца также есть McLaren и два Rolls-Royce. Кстати, это не единственный Porsche 911 Turbo S Exclusive в Украине.

Подобная модель есть в коллекции в Днепре, насчитывающей более 30 эксклюзивных Porsche.