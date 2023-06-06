Porsche виставить на торги унікальний 911 Classic Club Coupe. Купе збудували в єдиному екземплярі на базі 911 Carrera покоління 996.

Автомобіль від відділення Porsche Classic існує в єдиному екземплярі та побудований в рамках програми Sonderwunsch. Основою йому виступив 911 Carrera покоління 996, але у результаті купе відрізняється від оригінала як зовні, так і технічно. Наприклад, силовий агрегат тут від 996.2 GT3, а в дизайні можна знайти посилання до різних історичних моделей Porsche.

Читайте також: Porsche тестує оновлений Taycan

Купе 911 Classic Club Coupe – один з найдивовижніших проектів підрозділу Porsche Classic та програми Sonderwunsch. Спорткар побудований на замовлення Porsche Club of America на базі 911 Carrera (996). Тут посилено кузов, замість штатного двигуна та трансмісії стоять агрегати від 996.2 GT3, а в дизайні є посилання до різних історичних моделей Porsche. Так, дві ледь помітні опуклості на даху – це данина поваги до концепту 911 Panamericana (1989), моделям Carrera GT і 911 Sport Classic.

Спойлер «качиний хвіст» відсилає до 911 RS 2.7 з 1972-го: він виготовлений з армованого скловолокном пластику та забезпечений стоп-сигналом. Колеса - ковані 18-дюймові Fuchs. У салоні 911 Classic Club Coupe можна знайти табличку з написом «911 Classic Club Coupe No. 001/001», що підтверджує одиничний тираж. Центральні вставки на сидіннях і у дверях з візерунком «гусячі лапки» сплетені з тонких смужок чорної та сірої шкіри, причому у Porsche Classic застосували діагональне плетіння.

Унікальний 911 Classic Club Coupe буде виставлений на торгах Broad Arrow Auctions, присвячених 75-річному ювілею Porsche. У скільки обійшлося будівництво купе, ми не знаємо, але як приклад вартості аукціоністи пропонують використовувати 911 Sport Classic 2023 модельного року. Іншими словами, рестомод оцінили у 223 тисяч доларів – стільки коштує Sport Classic з повним набором опцій.