Porsche выставит на торги уникальный 911 Classic Club Coupe. Купе построили в единственном экземпляре на базе 911 Carrera поколения 996.

Автомобиль от отделения Porsche Classic существует в единственном экземпляре и построен в рамках программы Sonderwunsch. Основой ему выступил 911 Carrera поколение 996, но в итоге купе отличается от исходника и снаружи, и технически. К примеру, силовой агрегат здесь от 996.2 GT3, а в дизайне можно найти ссылки к разным историческим моделям Porsche.

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Купе 911 Classic Club Coupe – один из самых удивительных проектов подразделения Porsche Classic и программы Sonderwunsch. Спорткар построен по заказу Porsche Club of America на базе 911 Carrera (996). Здесь усилен кузов, вместо штатного двигателя и трансмиссии стоят агрегаты от 996.2 GT3, а в дизайне есть ссылки к разным историческим моделям Porsche. Так, две едва заметные выпуклости на крыше – это дань уважения к концепту 911 Panamericana (1989), моделям Carrera GT и 911 Sport Classic.

Спойлер «утиный хвост» отсылает к 911 RS 2.7 с 1972-го: он изготовлен из армированного стекловолокном пластика и снабжен стоп-сигналом. Колеса – кованые 18-дюймовые Fuchs. В салоне 911 Classic Club Coupe можно найти табличку с надписью «911 Classic Club Coupe No. 001/001», что подтверждает единичный тираж. Центральные вставки на сиденьях и в дверях с узором «гусиные кавычки» сплетены из тонких полосок черной и серой кожи, причем у Porsche Classic применили диагональное плетение.

Уникальный 911 Classic Club Coupe будет выставлен на торгах Broad Arrow Auctions, посвященных 75-летнему юбилею Porsche. Во сколько обошлось строительство купе, мы не знаем, но как референс стоимости аукционисты предлагают использовать 911 Sport Classic 2023 модельного года. Другими словами, рестомод оценили в 223 тысячи долларов - столько стоит Sport Classic с полным набором опций.