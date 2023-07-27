Культовий Porsche 911 залишиться єдиною моделлю з традиційним двигуном.

Porsche планує поступово електрифікувати майже весь модельний ряд автомобілів, щоб електромобілі складали 80% продажів до 2030 року.

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За планами німецького виробника уважно стежать, зокрема екологи, через його інвестиції в штучне (електронне) паливо та наполягання на тому, щоб ЄС дозволив продаж таких транспортних засобів після 2035 року.

Компанія Porsche, яка раніше не окреслювала планів мати лише одну модель двигуна внутрішнього згоряння, вважається тісно пов’язаною з штучним екологічним паливом через інвестиції в чилійську енергетичну компанію HIF Global.

Керівник команди Porsche e-fuels Карл Думс заявив, що автовиробник електрифікує свій компактний позашляховик Macan, за ним піде спортивний автомобіль 718, а потім – бестселер Cayenne. 911, на частку якого у 2022 році припадає 13% продажів, стане винятком.

«Наша стратегія в першу чергу полягає в переході на електричну мобільність і... ми будемо виробляти 911 якомога довше з двигуном внутрішнього згоряння», — сказав Дамс.

Електронне паливо виробляється з уловленого вуглекислого газу та водню, отриманого з відновлюваних технологій. Коли воно згорає, воно повторно виділяє CO2, що, на думку прихильників, робить його нейтральним щодо вуглецю.

Електронне паливо HIF Global більше орієнтоване на авіаційну промисловість і важкі транспортні засоби, оскільки майже всі легкові автомобілі будуть електричними, додав Дамс.

Автомобільні та бізнес-експерти кажуть, що електронне паливо використовуватиметься лише в нішевих моделях високого класу. Великі автовиробники, швидше за все, уникатимуть нових моделей на електропаливі після 2035 року, оскільки вже виділили 1,2 трильйона доларів на електрифікацію.

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Для порівняння, за даними Pitchbook, стартапи з використанням електронного палива, зосереджені переважно на авіаційному паливі, залучили менше 1 мільярда доларів інвестицій.

Як і Porsche, Ferrari наполягала на звільненні ЄС від використання електронного палива, яке ще не виробляється в промислових масштабах, але все ще заявляє, що до 2030 року 80% її моделей будуть електричними або гібридними.

Багато невеликих виробників автомобілів також хочуть продавати розкішні, високопродуктивні моделі на електропаливі клієнтам, достатньо багатим, щоб дозволити собі дороге паливо, яке сьогодні може коштувати до $12,90 за літр.