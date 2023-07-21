Дводверна Mansory P9LM Evo 900 буде випущена в кількості 10 штук. 900 сил здатні розігнати суперкар до «сотні» за 2,5 секунди.

Ательє Mansory побудувало 900-сильний Porsche 911 Turbo S. Спорткар отримав ім'я Mansory P9LM Evo 900. Він буде випущений у кількості 10 штук і за характеристиками складе конкуренцію Brabus 900 Rocket R. У Mansory виготовили для машини новий аеродинамічний обвіс, підібрали колеса. Розгін до першої «сотні» у дводверки займає 2,5 секунди. Максимальна швидкість – 340 кілометрів на годину.

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Фірма Mansory у властивій їй манері радикально перекроїла Porsche 911 Turbo S. Спорткар обзавівся кованими колесами діаметром 21 та 22 дюйми, випускною магістраллю з трьома кінцевими патрубками та новим обважуванням з пресованого вуглеволокна.

До речі, це нагромадження крилець, вентиляційних прорізів та іншого тут недарма. Кожен елемент є функціональним. Наприклад, масивний дифузор перенаправляє повітряний потік для збільшення притискної сили, а воздухозабірник на даху постачає двигуну повітря.

Мотор ательє теж не обійшло стороною, тому тепер «бітурбошестерка» 3.8 може похвалитися двома новими VGT-турбінами, інтеркулером і даунпайпами. Обсяг доробок тут такий, що віддача збільшилася відразу до 900 кінських сил і 1050 Нм моменту, майже врівень з Brabus 900 Rocket R.

Навіть динамічні характеристики цих машин ідентичні: розгін до ста за 2,5 секунди і максимальна швидкість 340 кілометрів на годину. Щоб упоратися з такою потужністю, в Mansory розробили нові компоненти підвіски і замінили шини.