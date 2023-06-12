Тюнінг виявився досить консервативним для ательє, але змінити сприйняття американського позашляховика все ж вдалося.

Позашляховик Cadillac Escalade уперше отримав тюнінг від компанії Mansory. Ательє Mansory, відоме своїми незвичайними проектами та радикальними аеродинамічними обвісами, після низки ексклюзивних проектів повернулася до доопрацювання «звичайних» автомобілів.

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Цього разу в руках фахівців опинився американський позашляховик Cadillac Escalade нинішнього покоління. Автомобіль отримав комплекс доробок, щоправда, дуже лаконічних за мірками епатажного ательє. Але все одно фахівцям Mansory вдалося суттєво змінити сприйняття моделі.

Автомобіль отримав аеродинамічний обважування з вуглепластику — спліттер переднього бампера, додаткові аеродинамічні елементи, пороги, задній бампер з дифузором, спойлер, накладки на колісні арки.

Частина деталей пофарбована у колір кузова, частина зберегла карбонове плетіння під прозорим лаком. Доповнюють екстер'єр 26-дюймові чорні диски FD.15. Інтер'єр отримав нове кермо, фірмові килимки, якіснішу шкіру в оббивці сидінь та нові декоративні вставки з вуглепластику та дерева.

З технічної точки зору Mansory поки що може запропонувати для Cadillac Escalade лише нову вихлопну систему, що збільшує потужність 6,2-літрового V8 до 460 сил. Але вже йде робота над комплектом, який зробить модель потужнішою – двигун розвиватиме 682 кінських сил.