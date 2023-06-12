Тюнинг оказался достаточно консервативным для ателье, но изменить восприятие американского внедорожника все же удалось.

Внедорожник Cadillac Escalade впервые получил тюнинг от компании Mansory. Ателье Mansory, известное своими необычными проектами и радикальными аэродинамическими обвесами, после ряда эксклюзивных проектов вернулось к доработке «обычных» автомобилей.

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В этот раз в руках специалистов оказался американский внедорожник Cadillac Escalade нынешнего поколения. Автомобиль получил комплекс наработок, правда, очень лаконичных по меркам эпатажного ателье. Но все равно специалистам Mansory удалось существенно изменить восприятие модели.

Автомобиль получил аэродинамический обвес из углепластика – сплиттер переднего бампера, дополнительные аэродинамические элементы, пороги, задний бампер с диффузором, спойлер, накладки на колесные арки.

Часть деталей окрашена в цвет кузова, часть сохранила карбоновое переплет под прозрачным лаком. Дополняют экстерьер 26-дюймовые чёрные диски FD.15. Интерьер получил новый руль, фирменные коврики, более качественную кожу в обивке сидений и новые декоративные вставки из углепластика и дерева.

С технической точки зрения Mansory пока может предложить для Cadillac Escalade только новейшую выхлопную систему, увеличивающую мощность 6,2-литрового V8 до 460 сил. Но уже идет работа над комплектом, который сделает модель более мощной – двигатель будет развивать 682 лошадиных сил.