Кадиллак впервые показал близкую к серии версию модели Celestiq, но пока в плотном камуфляже.

Спустя почти два с половиной года со дня анонса, Cadillac наконец приступил к испытаниям электрокара Celestiq – самого дорогого и роскошного автомобиля в линейке бренда.

Читайте также: Украинский дизайнер нашел недостатки у Cadillac за 300 тысяч долларов

На дороги выехала предсерийная версия флагмана, и Cadillac отметил этот важный шаг публикацией официальных снимков в соцсетях. Кузов автомобиля полностью скрыт под маскировочной пленкой, однако она позволяет увидеть некоторые детали и отличия от показанного ранее прототипа.

Предсерийная версия Cadillac Celestiq в основном оформлена аналогично представленному в июле прототипу. Видимые изменения кроются в несколько подкорректированном центральном воздухозаборнике и зеркалах заднего вида, которые у прототипа были заменены на крошечные камеры. Также близкому к серии варианту добрался более традиционный задний бампер с парой отражателей и фонари с круглыми секциями.

Флагман Celestiq, с которым Cadillac метит в ультрароскошный сегмент, получит ценник на уровне около 300 тысяч долларов. Технические подробности компания пока держит в секрете. Известно лишь, что в основу электрокара ляжет платформа Ultium, как у Lyriq и GMC Hummer EV.