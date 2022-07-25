Cadillac, люксовое американское подразделение корпорации General Motors показало концепт-кар электрического седана, который должен конкурировать с Rolls-Royce и Bentley.

Компания Cadillac опубликовала изображения и некоторые спецификации предыдущей серийной модели Celestiq EV. Этот шоу-кар должен стать самым совершенным и дорогим автомобилем Cadillac, а одновременно и флагманом бренда с электрическим приводом.

Говорят, что его цена может составлять 300 тысяч долларов, что ставит машину выше Audi, BMW, Mercedes-Benz и даже Maybach, зато рядом с Rolls-Royce и Bentley.

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Для создания стиля Celestiq дизайнеры Cadillac черпали вдохновение в классической архитектуре, а также в культовых американских дизайнах. Среди них – ранние разработки Cadillac, индивидуальные туристические автобусы довоенной эпохи и изготовленный вручную Eldorado Brougham 1957 года.

Впрочем, украинский дизайнер Александр Костыль, который нарисовал много футуристических и массовых автомобилей, увидел в дизайне флагмана несколько несогласованных моментов.

“По моему мнению, этот концепт имеет некоторые изъяны во внешности. Особенно это касается корма авто, где дизайнеры слишком кричащими элементами хотели имитировать для автомобиля с кузовом лифтбек черты классического седана, – говорит Александр Костыль. – Полагаю, что эти детали перегрузили корму и создали противоречия между этими элементами. Но на автомобиле такого статуса это недопустимо, – все элементы должны быть гармоничными и без экспрессивных решений”.

Чтобы показать, что именно дизайнер имеет в виду, он нарисовал свое видение кормы автомобиля Cadillac Celestiq. В ней нет красных фонарей на задних дверях, зато на задней стойке появился небольшой прямоугольный элемент, который перекликается с оформлением передней части.

“Мое видение серийной версии Cadillac Celestiq выглядит более сдержанно”, – уверен Александр Костыль.

В салоне Cadillac Celestiq – тоже много красного. 55-дюймовый светодиодный дисплей (с технологией активной конфиденциальности), панорамная крыша Smart Glass Roof, беспилотная технология Ultra Cruise. Последняя обязательно должна попасть в серийную версию Celestiq.

Дополнительная информация о производственном варианте Celestiq будет объявлена в конце этого года. Посмотрим, прислушаются ли американские дизайнеры к мнению украинского коллеги.