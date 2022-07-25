Cadillac, люксовий американський підрозділ корпорації General Motors, показав концепт-кар електричного седана, який має конкурувати з Rolls-Royce та Bentley.

Компанія Cadillac опублікувала зображення та деякі специфікації попередньої серійної моделі Celestiq EV. Цей шоу-кар має стати найдосконалішим та найдорожчим автомобілем Cadillac, а водночас і флагманом бренду з електричним приводом.

Кажуть, що його ціна може становити 300 тисяч доларів, що ставить машину вище Audi, BMW, Mercedes-Benz та навіть Maybach, натомість поряд з Rolls-Royce та Bentley.

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Для створення стилю Celestiq дизайнери Cadillac черпали натхнення в класичній архітектурі, а також у культових американських дизайнах. Серед них – ранні розробки Cadillac, індивідуальні туристичні автобуси довоєнної епохи та виготовлений вручну Eldorado Brougham 1957 року.

Втім, український дизайнер Олександр Костур, який намалював багато футуристичних та масових автомобілів, побачив у дизайні флагмана кілька неузгоджених моментів.

“На мою думку, цей концепт має деякі вади у зовнішності. Особливо це стосується корми авто, де дизайнери занадто кричущими елементами хотіли імітувати для автомобіля з кузовом ліфтбек риси класичного седану, – говорить Олександр Костур. – Вважаю, що ці деталі перевантажили корму й створили протиріччя між цими елементами. Але на автомобілі такого статусу це недопустимо, – усі елементі повинні бути гармонічними та без експресивних рішень”.

Щоб показати, що саме дизайнер має на увазі, він намалював власне бачення корми автомобіля Cadillac Celestiq. У ній немає червоних ліхтарів на задніх дверях, натомість на задній стійці з’явився невеликий прямокутний елемент, який перекликається з оформленням передньої частини.

“Моє бачення серійної версії Cadillac Celestiq виглядає більш стримано”, – впевнений Олександр Костур.

В салоні Cadillac Celestiq – теж багато червоного. 55-дюймовий світлодіодний дисплей (з технологією активної конфіденційності), панорамний дах Smart Glass Roof, безпілотна технологія Ultra Cruise. Остання обов’язково має потрапити у серійну версію Celestiq.

Додаткову інформацію щодо виробничого варіанту Celestiq буде оголошено пізніше цього року. Тож побачимо, чи дослухаються американські дизайнери до думки українського колеги.