Дизайнер переробив передню частини новинки в іншому стилі.

Після виходу BMW M3 та M4 величезними "ніздрями" решітки радіатора серед прихильників та хейтерів бренду розгорілося немало суперечок. В них включився навіть колишній дизайнер "АвтоВАЗу", якому вже точно треба було б помовчати.

Редакція "Авто24" вирішила зробити суперечку більш змістовною і попросила українську студію транспортного 3D-дизайну DIGITEC visual engineering перемалювати передню частину баварських новинок у попередньому стилі BMW, без великої радіаторної частини. Відповідно до стилю, трохи зменшили і розмір фар. Що з цього вийшло – оцініть самі. Чи подобається вам дизайн новинок BMW без великих "ніздрів"? Пишіть у коментарях.

Нагадаємо технічні характеристики нових BMW M3 та BMW M4.