Дизайнер переделал переднюю части новинки в другом стиле.

После выхода BMW M3 и M4 огромными "ноздрями" решетки радиатора среди сторонников и хейтеров бренда разгорелось множество споров. В них включился даже бывший дизайнер "АвтоВАЗа", которому уж точно надо было бы помолчать.

Редакция "Авто24" решила сделать спор более содержательным и попросила украинскую студию транспортного 3D-дизайна DIGITEC visual engineering перерисовать переднюю часть баварских новинок в предыдущем стиле BMW, без большой радиаторной части. В соответствии со стилем, немного уменьшили и размер фар. Что из этого получилось – оцените сами. Нравится ли вам дизайн новинок BMW без больших "ноздрей"? Пишите в комментариях.

Напомним технические характеристики новых BMW M3 и BMW M4.