Каділлак вперше показав близьку до серії версію моделі Celestiq, але поки що у щільному камуфляжі.

Через майже два з половиною роки з дня анонсу, Cadillac нарешті приступив до випробувань електрокара Celestiq - найдорожчого і найрозкішнішого автомобіля в лінійці бренду.

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На дороги виїхала передсерійна версія флагмана і Cadillac відзначив цей важливий крок публікацією офіційних знімків у соцмережах. Кузов автомобіля повністю прихований під маскувальною плівкою, проте вона дозволяє побачити деякі деталі та відмінності від показаного раніше прототипу.

Передсерійну версію Cadillac Celestiq в основному оформлено аналогічно представленому в липні прототипу. Видимі зміни криються в трохи підкоригованому центральному повітрозабірнику і дзеркалах заднього виду, які у прототипу були замінені на крихітні камери. Також близькому до серії варіанту дістався більш традиційний задній бампер з парою відбивачів та ліхтарі з круглими секціями.

Флагман Celestiq, з яким Cadillac мітить в ультрарозкішний сегмент, отримає цінник на рівні близько 300 тисяч доларів. Технічні подробиці компанія поки що тримає в секреті. Відомо лише, що в основу електрокара ляже платформа Ultium як у Lyriq та GMC Hummer EV.