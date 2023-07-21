Двухдверная Mansory P9LM Evo 900 будет выпущена в количестве 10 штук. 900 сил способны разогнать суперкар до сотни за 2,5 секунды.

Ателье Mansory построило 900-сильный Porsche 911 Turbo S. Спорткар получил имя Mansory P9LM Evo 900. Он будет выпущен в количестве 10 штук и по характеристикам составит конкуренцию Brabus 900 Rocket R. В Mansory изготовили для машины новый аэродинамический обвес. Разгон до первой «сотни» у двухдверки занимает 2,5 секунды. Максимальная скорость – 340 километров в час.

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Фирма Mansory в свойственной ей манере радикально перекроила Porsche 911 Turbo S. Спорткар обзавелся коваными колесами диаметром 21 и 22 дюйма, выпускной магистралью с тремя концевыми патрубками и новым обвесом из прессованного углеволокна.

Кстати, это нагромождение крылышек, вентиляционных проемов и прочего здесь не зря. Каждый элемент является функциональным. К примеру, массивный диффузор перенаправляет воздушный поток для увеличения прижимной силы, а воздухозаборник на крыше поставляет двигателю воздух.

Мотор ателье тоже не обошло стороной, поэтому теперь "битурбошестерка" 3.8 может похвастаться двумя новыми VGT-турбинами, интеркуллером и даунпайпами. Объем наработок здесь таков, что отдача увеличилась сразу до 900 лошадиных сил и 1050 Нм момента, почти вровень с Brabus 900 Rocket R.

Даже динамические характеристики этих машин схожи: разгон до ста за 2,5 секунды и максимальная скорость 340 километров в час. Чтобы управиться с такой мощностью, в Mansory разработали новые компоненты подвески и заменили шины.