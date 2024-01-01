Редкий RUF CTR Yellowbird продали почти за 6,1 миллиона долларов

RUF – компания, создающая невероятные автомобили на базе Porsche. Однако, ни одна из ее моделей не получила такой славы, как оригинальный CTR Yellowbird, завоевавший звание самого быстрого серийного автомобиля в мире. Он был способен развивать до 342 км/ч. Всего было выпущено 29 единиц модели.

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Как отмечает Carsccoops, из-за малого тиража, CTR Yellowbird является желанной моделью среди коллекционеров. Недавно один такой был продан за 6,055 миллиона долларов на аукционе Gooding&Company. Данный экземпляр имеет шасси №26 и является лишь одним из 9, выполненных в характерном желтом оттенке.

Он также оснащен пакетом Leichtbau, что означает, что капот, двери и передние крылья изготовлены из легкого алюминия. Также есть алюминиевый каркас безопасности, сиденья Recaro и аудиосистема Blaupunkt. Еще более уникальным это авто делает невероятно низкий пробег в 1673 километра.

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Вероятно, это экземпляр с наименьшим пробегом среди всех существующих. Сообщается, что предыдущий владелец регулярно запускал двигатель и прогревал его до рабочей температуры, а также заменял все технические жидкости. Именно поэтому модель должна быть в отличном состоянии. Под капотом CTR установлен мотор, совсем не похожий на другие Porsche.

Чтобы создать автомобиль на базе 911, который не похож на другие, инженеры RUF выбрали Porsche 911 Carrera 3.2 1987 года выпуска и полностью изменили двигатель. Оппозитная шестерка CTR имеет рабочий объем 3,4 литра и оснащена турбокомпрессорами.

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В результате мощность выросла до 463 лошадиных сил и 553 Нм крутящего момента. Они передаются на задние колеса через пятиступенчатую механическую коробку передач. В дополнение к своему идеальному состоянию, этот Yellowbird также поставляется со всеми оригинальными аксессуарами: набором инструментов, домкратом, компрессором шин, руководством по эксплуатации и гарантийной книжкой.