Porsche может создать еще один бензиновый кроссовер

Как сообщает Motor1, всего было продано более 800 000 единиц Porsche Macan, однако в 2026 году модель покинет конвейер. Несмотря на слухи, что автопроизводитель готовит новый бензиновый Macan, руководители компании опровергли эту информацию.

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“Чтобы сделать Macan лучшим во всём, Porsche в начале решила полностью электрифицировать линейку моделей. Porsche поддерживает это решение. После того как одноименные модели с двигателем внутреннего сгорания будут выведены из производства, Macan будет продаваться исключительно как полностью электрическая модель во всем мире” – говорится в сообщении Porsche.

Ранее компания сообщала, что продолжит выпускать модели с ДВС, а некоторые машины, сначала спроектированы как полностью электрические, получат гибридные варианты. Известно, что немецкий автопроизводитель “оценивает независимую линейку моделей в сегменте SUV с двигателями внутреннего сгорания и гибридными силовыми агрегатами”.

Это может означать, что Porsche ведет работу над совершенно новым бензиновым кроссовером, однако, даже если модель получит одобрение, она дебютирует не ранее 2030 года. Компания также отмечает, что “выигрывает от синергии”, поэтому это кроссовер может быть связан с другим моделями VAG, чтобы распределить расходы на разработку.

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Возможно, он будет использовать платформу Premium Platform Combustion (PPC), которая лежит в основе нового Audi Q5. Также вскоре стоит ожидать дебют электрического Cayenne и еще одного большего трехрядного флагманского внедорожника.