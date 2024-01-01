Офіційно представлено Audi A6 Sedan

Німецький автовиробник каже, що новий A6 Sedan відрізняється від Avant показником коефіцієнтом лобового опору, що становить 0,23. До слова, це найкращий показник серед усіх серійних моделей бренду з двигуном внутрішнього згорання.

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Загальний дизайн моделі очікувано ідентичний версії в кузові універсал, що дебютувала дещо раніше. Проте, новий A6 Sedan має унікальну задню частину з досить плавною лінією даху з різкою кривизною дверей багажника. Задні ліхтарі поєднані світловою смугою й мають вертикальні стоп-сигнали.

Автомобіль оснащений пневматичною підвіскою, що дозволяє регулювати висоту дорожнього просвіту. У звичайному режимі автомобіль на 20 міліметрів нижчий, порівняно зі стандартною підвіскою, тоді як у спортивному режимі він здатен опускатися ще на 10 мм.

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Крім того, A6 Sedan також має повне рульове управління усіх коліс, що значно покращує маневреність авто, зокрема радіус розвороту. На низьких швидкостях рульове керування всіма колесами повертає задні колеса на п’ять градусів у протилежний бік переднім колесам.

Водночас на середніх і високих швидкостях задні колеса повертаються в одному напрямку, що забезпечує стабільну і ще точнішу керованість. Лінійка силових агрегатів седана ідентична універсалу. Сімейство Audi A6 пропонується з бензиновими чи дизельними 2,0-літровими двигунами потужністю 204 к.с., або шестициліндровим з 3,0-літровим TFSI на 367 “коней”.

Ці силові агрегати оснащені технологією MHEV Plus, що дозволяє автівці рухатись на електротязі на низькій швидкості. Наостанок, звукоізоляцію в салоні A6 Sedan було покращено на 30% порівняно з його.

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Виробництво Audi A6 Sedan відбуватиметься в Некарзульмі. Модель буде доступна для замовлення за стартовою ціною від 55 500 євро. До слова, вартість універсала Audi A6 Avant починається з 58 000 євро.