Audi представила первую модель своего нового бренда AUDI: фото

Модельный ряд Audi постепенно растет благодаря партнерству FAW и SAIC. Сейчас портфолио немецкого автопроизводителя в Китае насчитывает уже 19 авто, поскольку пополнилось удлиненными версиями глобальных моделей – новыми A5L, A5L Sportback, Q5L и A6L e-tron.

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Компания обещает и в дальнейшем расширять модельный ряд благодаря использованию платформ Premium Platform Electric (PPE) и Premium Platform Combustion (PPC). Однако, наиболее захватывающей новинкой Шанхайского автошоу стала первая модель новосозданного бренда AUDI – E5 Sportback. Автомобиль разработан совместно с SAIC и использует собственную архитектуру Advanced Digitized Platform. Универсал будет доступен только в полностью электрической версии.

Компания Audi говорит, что новинка предлагает ДНК, дизайн и опыт бренда Audi, а также цифровую экосистему и скорость развития Китая. Мощность модели составляет 579 кВт (787 л.с.), запас хода до 770 километров и разгон до 100 км/ч всего за 3,5 секунды. Электромобиль получил полный привод quattro, адаптивную подвеску и самобытный дизайн.

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Главным отличием нового бренда AUDI от традиционного является отсутствие знаменитых колец в логотипе, поскольку их заменили на большие буквы. Новый AUDI E5 Sportback выйдет на китайский рынок уже через несколько месяцев.