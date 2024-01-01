Audi представила першу модель свого нового бренду AUDI: фото

Модельний ряд Audi поступово зростає завдяки партнерству FAW та SAIC. Наразі портфоліо німецького автовиробника в Китаї налічує вже 19 авто, оскільки поповнилося подовженими версіями глобальних моделей – новими A5L, A5L Sportback, Q5L та A6L e-tron.

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Компанія обіцяє й надалі розширювати модельний ряд завдяки використанню платформ Premium Platform Electric (PPE) та Premium Platform Combustion (PPC). Однак, найбільш захоплюючою новинкою Шанхайського автошоу стала перша модель новоствореного бренду AUDI – E5 Sportback. Автівка розроблена спільно з SAIC та використовує власну архітектуру Advanced Digitized Platform. Універсал буде доступний лише у повністю електричній версії.

Компанія Audi каже, що новинка пропонує ДНК, дизайн і досвід бренду Audi, а також цифрову екосистему та швидкість розвитку Китаю. Потужність моделі становить 579 кВт (787 к.с.), запас ходу до 770 кілометрів та розгін до 100 км/год всього за 3,5 секунди. Електромобіль отримав повний привід quattro, адаптивну підвіску та самобутній дизайн.

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Головною відмінністю нового бренду AUDI від традиційного є відсутність славнозвісних кілець в логотипі, оскільки їх замінили на великі літери. Новий AUDI E5 Sportback вийде на китайський ринок вже за кілька місяців.