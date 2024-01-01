Audi відкликає понад 44 тисячі автомобілів через погані екрани в салоні

Як повідомляє Motor1, загалом Audi відкликає 44 387 автомобілів. До відкличної моделі потрапили: A6/S6, A7, A8, S7/RS7, S8, Q7/SQ7, Q8/SQ8/RSQ8 та RS6 Avant. Усі ці автомобілі мають цифрову панель приладів, що може вимкнутись, або некоректно працювати.

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Проблема ймовірно пов’язана як з програмним, так і з апаратним забезпеченням. У всіх цих автомобілях комп’ютер відстежує потік електроенергії через певний кабель, що йде до цифрового дисплея та від нього. У разі навіть незначних коливань цього показника потужності дисплей вимикається для захисту від стрибків напруги.

Якщо кабель пошкоджений, він може збільшити контактний опір настільки, що викличе несправність. Коли це стається, водій бачить вимкнений дисплей цифрової панелі. Audi вперше дізналась про проблему рік тому – у квітні 2024 року.

Цікаво, що постачальник Audi перейшов на інакший варіант кабелю для моделей 2022 року, тому відкликання зосереджено лише на моделях 2021 року випуску. Німецький автовиробник отримав 2285 скарг від клієнтів про чорний екран цифрової панелі.

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Виправлення дефекту полягає в оновленні програмного забезпечення. Нова версія дозволить системи розпізнавати коливання напруги в несправному кабелі. Власники отримуватимуть сповіщення від автовиробника починаючи з 30 травня.