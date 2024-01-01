Audi отзывает более 44 тысяч автомобилей из-за плохих экранов в салоне

Как сообщает Motor1, в целом Audi отзывает 44 387 автомобилей. В отзывную модель попали: A6/S6, A7, A8, S7/RS7, S8, Q7/SQ7, Q8/SQ8/RSQ8 и RS6 Avant. Все эти автомобили имеют цифровую панель приборов, что может выключиться, или некорректно работать.

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Проблема вероятно связана как с программным, так и с аппаратным обеспечением. Во всех этих автомобилях компьютер отслеживает поток электроэнергии через определенный кабель, идущий к цифровому дисплею и от него. В случае даже незначительных колебаний этого показателя мощности дисплей выключается для защиты от скачков напряжения.

Если кабель поврежден, он может увеличить контактное сопротивление настолько, что вызовет неисправность. Когда это происходит, водитель видит выключенный дисплей цифровой панели. Audi впервые узнала о проблеме год назад – в апреле 2024 года.

Интересно, что поставщик Audi перешел на другой вариант кабеля для моделей 2022 года, поэтому отзыв сосредоточен только на моделях 2021 года выпуска. Немецкий автопроизводитель получил 2285 жалоб от клиентов о черном экране цифровой панели.

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Исправление дефекта заключается в обновлении программного обеспечения. Новая версия позволит системе распознавать колебания напряжения в неисправном кабеле. Владельцы будут получать оповещения от автопроизводителя начиная с 30 мая.