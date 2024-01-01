Cupra випускатиме ексклюзивні автомобілів разом з ABT

Компанія ABT займається тюнінгом моделей Audi та інших брендів Volkswagen Group, але тепер компанія посилює співпрацю з іспанським брендом Cupra. Як повідомляє Carscoops, оголошення про об’єднання зусиль відбулося в штаб-квартирі ABT у Кемптені, Німеччина.

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До слова, обидві компанії вже працюють разом у серіях автоспорту Extreme E та Formula E. Першими продуктами Cupra, які отримають модифікацію від ABT, будуть Leon і Formentor. Компанія Cupra додасть до своєї лінійки спеціальні версії, налаштовані на замовлення ABT, починаючи з наступного року.

Обидві моделі матимуть обвіс, розроблений ABT, і новий комплект 21-дюймових легкосплавних дисків. Модифікація включатиме інакший передній спліттер у поєднанні з відповідними бічними накладками та подовжувачами заднього дифузора, більший задній спойлер та емблеми ABT.

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Будь-які підвищення потужності двигуна чи зміни налаштувань підвіски не згадуються. Це означає, що версія моделей від ABT буде відрізнятись лише косметично. Leon та Formentor стануть першими моделями, які отримають спеціальні версії, проте в майбутньому очікується значне розширення модельного ряду. Зокрема, подібну модифікацію отримає Cupra Raval.