Cupra будет производить эксклюзивные автомобилей вместе с ABT

Компания ABT занимается тюнингом моделей Audi и других брендов Volkswagen Group, но теперь компания усиливает сотрудничество с испанским брендом Cupra. Как сообщает Carscoops, объявление об объединении усилий состоялось в штаб-квартире ABT в Кемптене, Германия.

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К слову, обе компании уже работают вместе в сериях автоспорта Extreme E и Formula E. Первыми продуктами Cupra, которые получат модификацию от ABT, будут Leon и Formentor. Компания Cupra добавит к своей линейке специальные версии, настроенные по заказу ABT, начиная со следующего года.

Обе модели будут иметь обвес, разработанный ABT, и новый комплект 21-дюймовых легкосплавных дисков. Модификация будет включать иной передний сплиттер в сочетании с соответствующими боковыми накладками и удлинителями заднего диффузора, больший задний спойлер и эмблемы ABT.

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Любые повышения мощности двигателя или изменения настроек подвески не упоминаются. Это означает, что версия моделей от ABT будет отличаться только косметически. Leon и Formentor станут первыми моделями, которые получат специальные версии, однако в будущем ожидается значительное расширение модельного ряда. В частности, подобную модификацию получит Cupra Raval.