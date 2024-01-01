В багажник електромобіля AUDI влізе хіба що бутерброд: фото

Новий бренд AUDI вразив публіку Шанхайського автосалону своїм першим електромобілем E5 Sportback, потужністю 787 кінських сил. Попри те, що модель буде запущена в Китаї лише влітку, в мережі вже з’являються детальні фото новинки.

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Зокрема, як пише Carscoops, малий передній багажник електромобіля викликав хвилю насмішок в інтернеті. На фото помітно, що він здатен вмістити лише коробку з-під взуття. Новий AUDI E5 Sportback має довжину в 4881 мм, ширину 1959 мм й висоту 1478 мм.

Це означає, що він на 109 мм коротший за оновлений A6. Компанія не дуже розповіла про інтер'єр, але в ньому домінує 59-дюймовий дисплей від стійки до стійки. Також є два екрани, що відображають зображення з цифрових бічних дзеркал, зарядний пристрій для смартфону та аудіосистема Bose.

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Автомобіль побудований на платформі Advanced Digitized Platform та пропонуватиме задній та повний привід. Потужність варіюватиметься від 299 к.с. (220 кВт) до 787 к.с. (579 кВт). Останній варіант розганятиметься від 0 до 100 км/год лише за 3,4 секунди.

AUDI не розголошує додаткових деталей, але E5 Sportback пропонуватиметься з акумуляторною батареєю ємністю до 100 кВт-год, що забезпечить запас ходу до 770 км. Електромобіль також обіцяє мати передові системи допомоги водієві.

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Окрім датчика LiDAR, встановленого на даху, є три радари далекого радіусу дії, дванадцять ультразвукових датчиків, одинадцять камер та кілька мультимодальних сенсорних блоків.