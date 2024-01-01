В багажник электромобиля AUDI влезет разве что бутерброд: фото

Новый бренд AUDI поразил публику Шанхайского автосалона своим первым электромобилем E5 Sportback, мощностью 787 лошадиных сил. Несмотря на то, что модель будет запущена в Китае лишь летом, в сети уже появляются детальные фото новинки.

Подробнее: Audi представила первую модель своего нового бренда AUDI: фото

В частности, как пишет Carscoops, малый передний багажник электромобиля вызвал волну насмешек в интернете. На фото заметно, что он способен вместить только коробку из-под обуви. Новый AUDI E5 Sportback имеет длину в 4881 мм, ширину 1959 мм и высоту 1478 мм.

Это означает, что он на 109 мм короче обновленного A6. Компания не очень рассказала об интерьере, но в нем доминирует 59-дюймовый дисплей от стойки до стойки. Также есть два экрана, отображающие изображение с цифровых боковых зеркал, зарядное устройство для смартфона и аудиосистема Bose.

Читайте также: Гибридные Audi A6 будут проезжать 106 километров на электротяге

Автомобиль построен на платформе Advanced Digitized Platform и будет предлагать задний и полный привод. Мощность будет варьироваться от 299 л.с. (220 кВт) до 787 л.с. (579 кВт). Последний вариант будет разгоняться от 0 до 100 км/ч всего за 3,4 секунды.

AUDI не разглашает дополнительных деталей, но E5 Sportback будет предлагаться с аккумуляторной батареей емкостью до 100 кВт-ч, что обеспечит запас хода до 770 км. Электромобиль также обещает иметь передовые системы помощи водителю.

Также интересно: ABT возродила культовый Audi Quattro

Кроме датчика LiDAR, установленного на крыше, есть три радара дальнего радиуса действия, двенадцать ультразвуковых датчиков, одиннадцать камер и несколько мультимодальных сенсорных блоков.