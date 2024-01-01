Гибридные Audi A6 будут проезжать 106 километров на электротяге

Немецкий премиум-бренд Audi расширяет портфолио нового Audi A6 двумя гибридными моделями с подзарядкой от сети. Как A6 Avant e-hybrid quattro, так и A6 Sedan e-hybrid quattro, можно заказать в двух уровнях мощности: 220 кВт и 270 кВт.

Новое поколение высоковольтных аккумуляторов в гибридах с подзарядкой от сети имеет примерно на 45 процентов большую емкость, чем у предшественника. В результате для движения на электротяге доступно 25,9 кВт⋅ч (нетто 20,7 кВт⋅ч) энергии.

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Обе модели имеют длинную колесную базу, удлиненный капот и широкую колею, что создает мощный и изысканный вид. В то время как A6 Sedan e-hybrid quattro излучает элегантность благодаря плавному изгибу верхнего края окна, Avant выражает динамичный вид благодаря более скульптурной задней части, фланговым аэродинамическим панелям и спойлеру на краю крыши.

Повышенная эффективность и производительность Audi A6 достигнуты благодаря высоковольтной батареи большей емкости, разумной стратегии рекуперации и интеллектуальному гибридному управлению.

Новые Audi A6 Avant e-hybrid quattro и Audi A6 Sedan e-hybrid quattro доступны в двух уровнях мощности. Автомобили оснащены двигателем 2.0 TFSI мощностью 185 кВт (252 л.с.) и электродвигателем мощностью до 105 кВт. В версиях с мощностью 270 кВт и крутящим моментом 500 Нм2 4 Avant и седан могут разгоняться от 0 до 100 км/ч за 5,3 секунды.

С мощностью 220 кВт и крутящим моментом 450 Нм, автомобили могут разгоняться от 0 до 100 км/ч за 6,0 секунды. Все варианты могут достичь максимальной скорости 250 км/ч.

Топовая модель с мощностью 270 кВт оснащена спортивной подвеской, 19-дюймовыми колесами и красными тормозными суппортами.

Сердцем технологии plug-in-hybrid является высоковольтный аккумулятор: Audi увеличила его емкость до 25,9 кВт⋅ч (нетто 20,7 кВт⋅ч), что примерно на 45 процентов больше, чем у предшественника. Это означает, что как Avant, так и Sedan могут проехать более 100 километров исключительно на электротяге.

Максимальная мощность зарядки переменного тока теперь составляет 11 кВт. Если аккумулятор полностью разряжен, для его полной зарядки до 100 процентов нужно лишь 2,5 часа.

Также была улучшена эффективность рекуперации. Степень рекуперации тяги в режиме электрического движения (EV-режим) можно регулировать на трех различных уровнях с помощью переключателей на руле.

Кстати действительно ли гибриды существенно экономят топливо

Гибридной системе доступны два режима работы: EV и “гибрид”. В режиме EV система работает на электроэнергии. В гибридном режиме система управления поддерживает определенный уровень заряда при необходимости, чтобы сэкономить достаточно электроэнергии для дальнейшего использования. Кроме автоматического гибридного режима, желаемый уровень заряда можно выбрать индивидуально с помощью цифрового ползунка.

С мощностью системы 220 кВт, цена на A6 Sedan e-hybrid quattro в Германии начинается от 65 800 евро, тогда как A6 Avant e-hybrid quattro начинается от 68 300 евро. Цены на высший уровень мощности с 270 кВт начинаются от 75 050 евро за седан и 77 550 евро за Avant, причем две топовые модели оснащены очень спортивным стандартным оборудованием: комплектация S line для интерьера и экстерьера, спортивная подвеска, большие колеса и красные тормозные суппорты.