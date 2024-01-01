Гібридні Audi A6 проїжджатимуть 106 кілометрів на електротязі

Німецький преміум-бренд Audi розширює портфоліо нового Audi A6 двома гібридними моделями з підзарядкою від мережі. Як A6 Avant e-hybrid quattro, так і A6 Sedan e-hybrid quattro, можна замовити у двох рівнях потужності: 220 кВт та 270 кВт.

Нове покоління високовольтних акумуляторів у гібридах з підзарядкою від мережі має приблизно на 45 відсотків більшу ємність, ніж у попередника. В результаті для руху на електротязі доступно 25,9 кВт⋅год (нетто 20,7 кВт⋅год) енергії.

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Обидві моделі мають довгу колісну базу, видовжений капот та широку колію, що створює потужний та вишуканий вигляд. У той час як A6 Sedan e-hybrid quattro випромінює елегантність завдяки плавному вигину верхнього краю вікна, Avant виражає динамічний вигляд завдяки більш скульптурній задній частині, фланговим аеродинамічним панелям та спойлеру на краю даху.

Нові Audi A6 Avant e-hybrid quattro та Audi A6 Sedan e-hybrid quattro доступні у двох рівнях потужності. Автомобілі оснащені двигуном 2.0 TFSI потужністю 185 кВт (252 к.с.) та електродвигуном потужністю до 105 кВт. У версіях з потужністю 270 кВт та крутним моментом 500 Нм2 4 Avant та седан можуть розганятися від 0 до 100 км/год за 5,3 секунди.

З потужністю 220 кВт та крутним моментом 450 Нм, автомобілі можуть розганятися від 0 до 100 км/год за 6,0 секунди. Усі варіанти можуть досягти максимальної швидкості 250 км/год.

Підвищена ефективність та продуктивність Audi A6 досягнуті завдяки високовольтній батареї більшої ємності, розумній стратегії рекуперації та інтелектуальному гібридному керуванню Топова модель з потужністю 270 кВт оснащена спортивною підвіскою, 19-дюймовими колесами та червоними гальмівними супортами.

Серцем технології plug-in-hybrid є високовольтний акумулятор: Audi збільшила його ємність до 25,9 кВт⋅год (нетто 20,7 кВт⋅год), що приблизно на 45 відсотків більше, ніж у попередника. Це означає, що як Avant, так і Sedan можуть проїхати понад 100 кілометрів виключно на електротязі.

Максимальна потужність зарядки змінного струму тепер становить 11 кВт. Якщо акумулятор повністю розряджений, для його повної зарядки до 100 відсотків потрібно лише 2,5 години.

Також було покращено ефективність рекуперації. Ступінь рекуперації тяги в режимі електричного руху (EV-режим) можна регулювати на трьох різних рівнях за допомогою перемикачів на кермі.

До речі чи справді гібриди суттєво економлять пальне

Гібридній системі доступні два режими роботи: EV та “гібрид”. У режимі EV система працює на електроенергії. У гібридному режимі система управління підтримує певний рівень заряду за потреби, щоб заощадити достатньо електроенергії для подальшого використання. Окрім автоматичного гібридного режиму, бажаний рівень заряду можна вибрати індивідуально за допомогою цифрового повзунка.

З потужністю системи 220 кВт, ціна на A6 Sedan e-hybrid quattro в Німеччині починається від 65 800 євро, тоді як A6 Avant e-hybrid quattro починається від 68 300 євро. Ціни на вищий рівень потужності з 270 кВт починаються від 75 050 євро за седан і 77 550 євро за Avant, причому дві топові моделі оснащені дуже спортивним стандартним обладнанням: комплектація S line для інтер'єру та екстер'єру, спортивна підвіска, більші колеса та червоні гальмівні супорти.