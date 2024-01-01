Чи справді гібриди суттєво економлять паливо: результати дослідження

Як розповідає CarExpert, раніше експерти AAA (Австралійської автомобільної асоціації) порівнювали транспортні засоби за їх офіційними показниками споживання пального. Тепер вони порівняли споживання гібридів та їх бензинових аналогів.

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Випробування включало традиційні гібриди – Toyota RAV4, Toyota Corolla, Toyota Camry й Toyota Kluger, Haval Jolion, Honda CR-V, а також два м’яких гібриди – Subaru Forester та Suzuki Swift.

Тестування AAA в реальних умовах показало, що три з чотирьох гібридних моделей Toyota (Corolla, Camry та Kluger) споживали на 30% менше пального порівняно зі звичайними бензиновими версіями, тоді як RAV4 Hybrid споживав на 29,4 відсотка менше.

Однак лише RAV4 і Corolla перевершили показники економії палива в порівняльних лабораторних тестах у реальному світі, тоді як у тесті AAA була менша різниця у споживанні палива між бензиновими й гібридними Camry та Kluger порівняно з лабораторним тестом.

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Водночас Honda CR-V споживає на 23,5% менше бензинову, ніж його аналог з традиційним ДВЗ, тоді як показники китайського Haval Jolion суттєво відрізнялись: лабораторії гібрид споживає на 38,3 відсотка менше палива, ніж бензинова модель, але в дорожніх тестах AAA різниця становила лише 16,5%.

Звання найгіршого серед протестованих здобув Subaru Forester. З м’якою гібридною установкою він спожив більше пального, ніж звичайна бензинова версія – на 2,8% під час дорожніх випробувань та на 9,5 відсотків в лабораторії. Але, слід зауважити, що випробування проходила модель минулого покоління.

Наостанок, Suzuki Swift, який має 12-вольтову м’яку гібридну систему, зміг використати на 17,5 відсотка менше палива під час реальних тестів, ніж його бензиновий аналог. Цей результат навіть перевершив показники гібридного Jolion.

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Усі дорожні випробування AAA на 93-кілометровій петлі поблизу міста Джилонг. Протоколи тестування базуються на законодавстві Європейського Союзу, але розроблені для Австралії за результатами консультацій між піковою групою та місцевими регуляторами та промисловістю. Повідомляється, що цього року експерти організації проведуть тестування витрат електромобілів.