Тест-драйв Honda CR-V: сімейна мрія

За три десятки років Honda CR-V розійшлись по світу в кількості десяти мільйонів екземплярів. Звичайно, найбільше в Північній Америці – там CR-V продається сотнями тисяч у рік.

Кожне покоління кросовера збільшувалось як зовні, так і в салоні, тож виросло до тих пір, коли в рідній Японії та Західній Європі вже стало завеликим. Тому в цих регіонах його перестали випускати. Натомість для всього світу, окрім Північної Америки, Honda виробляє CR-V на заводі в Китаї. І українські споживачі теж отримують автомобіль звідти. Втім, на якість збірки це жодним чином не впливає – всі панелі підігнані рівно, салон не скрипить та не має жодного запаху.

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Солідний та масивний

Зовні новий CR-V мало чим схожий на своїх попередників. Чорна, масивна й вертикальна решітка радіатора з вузькими фарами, довгий капот, прості та рельєфні форми кузова. Як на мене, новинка тепер більше схожа на конкурентів – нові покоління Nissan X-Trail, Mazda CX-60, Mitsubishi Outlander. Осторонь стоїть головний суперник CR-V у світі – Toyota RAV4. Однак він випускається в цьому кузові вже давненько, тож ще встигне отримати схожі пропорції.

Задня частина у Honda дещо втратила індивідуальність – адже вертикальні ліхтарі тепер використовуються в багатьох кросоверах, так само як і фейкові вихлопні труби. Адже одна з них у CR-V – лише пластикова декорація.

Щодо розмірів, то нинішня Honda – найбільша серед усіх попередників. Це стосується ширини та довжини, однак не висоти. Збільшення розмірів відчувається як зовні, так і всередині. Вона на цілих 20 см більша за першу генерацію CR-V та майже догнала перший “квадратний” Honda Pilot.

Простір та комфорт

Відповідно, в салоні – хоч у футбол грай. Навіть з місця водія відчувається збільшений простір. Широкі зручні сидіння мають комбіновану оббивку – зі звичайної та перфорованої шкіри. Підігрів передніх у всіх комплектаціях, задніх та вентиляція – у найвищій.

Подробиці про комплектації Honda CR-V – тут

Задній ряд і раніше не відрізнявся скутістю, а тепер і поготів. Двері відчиняються на 90 градусів, накладка закриває поріг, щоб не забруднити штани. Місця до передніх сидінь стільки, що можна ходити вздовж ряду, а сидячи – ставити ногу на ногу. Задній ряд відсувається, а щоб сидіти майже лежачи, по-королівськи, змінюється кут нахилу спинок. Також для двох пасажирів є роз’єми USB.

“Ляда” багажника відчиняється високо (адже японці це авто вже не побачать), а у відсік поміщається 567 л багажу. Якщо скласти спинки, то влізе вже 1634 л, хоча повністю рівна підлога не виходить. У європейських специфікацій немає запаски та докатки, виключно ремкомплект.

Водій бачить перед собою цифрову панель, на якій відображено маса інформації. А от центральний дисплей не надто великий. У нашій комплектації екран показує інформацію зі смартфона (бездротовий CarPlay), а також картинку з камер – задньої та правої бокової. У дорожчій версії також є проєкційний дисплей та система огляду на 360 градусів, для цього по периметру кузова встановлені додаткові камери (тобто на правому дзеркалі їх аж дві). Щоправда, якість картинки не найкраща, особливо ввечері. Однак намальовані габаритні лінії, тож це допомагає визначити безпечну траєкторію руху.

Цікава особливість – суцільна решітка дефлекторів обдуву на всю ширину торпедо, круглі ручечки керування дефлекторів, м’яка підсвітка. Вмикання передач, як і в більш преміальних моделях Acura, у цієї Honda тепер за допомогою кнопок. Також кнопкою можна змінювати режими трансмісії.

Приємно, що вся інформація на дисплеях відображається українською мовою. У версії Advanced також є аудіосистема Bose з 12 динаміками та сабвуфером, в простіших версіях динаміків лише вісім.

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Гібрид чи електромобіль?

Ще з минулого покоління CR-V компанія Honda в якості силового агрегата встановлювала оригінальний гібридний привід E:HEV. Він використовує бензиновий двигун лише як генератор, а колеса крутять електромотори. Хоча не завжди. Це вже друге покоління E:HEV, яке відрізняється від попередника наявністю в редукторі двох передач, і одна з них відповідає за прямий зв’язок ДВЗ з колесами.

Більшість часу 148-сильний бензиновий двигун працює як генератор, хоча за відчуттями не скажеш. При натисканні на газ відчутне пропорційне підвищення обертів, навіть з імітацією коробки передач – оберти ростуть та падають. Насправді гібридний привід збільшує віддачу електричного заряду на електромотор, який видає 370 Нм обертального моменту (на 20 Нм більше, ніж минула версія). Також паралельно більш інтенсивно заряджається однокіловатна акумуляторна батарея.

Ще одна технічне ноу-хау – у повнопривідної версії CR-V, як у нас на тесті, немає другого електромотора на задній осі – крутний момент передається за допомогою карданного валу. Однак не всі гібридні CR-V повнопривідні – бувають лише з переднім приводом. Цікаво, що такою є плагін-гібридна версія, яка в Україну ще не доїхала.

А для чого ж тут дві передачі в коробці? Річ у тім, що задля економічності в деяких режимах бензиновий двигун все-таки приводить в дію колеса, і саме для цього вмикається друга передача. Коли це буває – водій не знає, відомо лише, що під час рівномірного руху магістраллю на швидкості 80-150 км/год.

Більше подробиць про нову Honda CR-V – за посиланням

А коли ж CR-V поводиться, як електромобіль? В місті. Машина беззвучно рушає, плавно розганяється та безшумно пересувається заторами. Саме в міських режимах авто чутливо реагує на педаль газу, але при цьому й найбільше економить.

Економія та динаміка

Певна річ, що заявлених заводом 2,8 літра на сотню добитись навряд чи можливо, а от 6-7 літрів містом – легко. Причому в місті апетит менший, ніж на трасі. А якщо їздити активно чи долати великі відстані, то цей великий кросовер братиме десь 7-8 літрів на сотню. Не безкоштовно, але ж менше, ніж дизелі такого розміру.

Також електромотор заводить ДВЗ, тож стандартна АКБ тут невеличка, стартеру не потрібно багато енергії. Саме через це 12-вольтовий акумулятор в CR-V невеличкий, тож взимку розрядити його легше. Цікаво, що режими передачі енергії під час руху можна спостерігати як на центральному екрані, так і на приладовій панелі.

Щодо динаміки, то до сотні ця версія з повним приводом розганяється за 9,4 секунди. Не спорткар, а велике та важке сімейне авто. Але насправді, згідно з нашими вимірами, цей показник навіть менший. Якщо розганятись в режимі “Спорт”, коли машина на педаль газу відгукується майже моментально, без затримок в трансмісії, як у чисто бензинових конкурентів. При цьому стрілка тахометра стрибає, ніби під час перемикання передач, а звук під капотом повторює цю історію.

Комфорт тут – в пріоритеті

Підвіска не потурбує зайвим стуком чи різким ударом. Все відбувається м’яко та пружно. При цьому в поворотах немає надто великих коливань – тобто все врівноважено. Шумоізоляція кузова непогана, а звук від мотора пробивається навмисно – щоб краще відчувати динаміку.

Кермо не вимагає особливих зусиль – воно легке, але досить інформативне. Цікаво, що підкермові пелюстки змінюють не передачі, а ступінь рекуперації. Тож можна їздити як на електромобілі, коли машина гальмує з відпусканням педалі газу. Причому рекуперація підсилюється автоматично саме в спортивному режимі. Це зроблено для швидшого заряджання батареї.

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Великий сімейний кросовер надто прискіпливо дбає про безпеку всіх, хто знаходиться в ньому. Завдяки системі камер CR-V відстежує знаки та подає сигнал, коли швидкість перевищена більш ніж на 10 кілометрів на годину. Звук не гучний, але вимкнути його неможливо. Втім, така ж особливість присутня в інших сучасних “японців” в цьому класі.

Система втримання у смузі показує не лише розмітку навколо, але й транспортні засоби поряд з машиною. Однак тримати в центрі смуги CR-V не буде – лише м’яко відштовхуватись від ліній розмітки.

Взагалі, є відчуття, що за пасажирів CR-V дбає чи не краще, ніж за водія. Наприклад, серед 11 подушок безпеки одна відповідає за коліна переднього пасажира, ще одна – між ним і водієм. Також на другому ряду є не лише “шторки” для голови, але й бічні, для тіла.

Асистенти водія об’єднані у систему Honda Sensing – це датчики та камери, які стежать за дорожнім рухом та попереджають про можливі ризики. Наприклад. про небезпеку зіткнення на перехресті, під час виїзду з парковки. У вищих комплектаціях працює Honda Sensing 360 –вона не дає водію змінити смугу руху, коли поряд виявляє іншу машину. Натомість в режимі активного круїз-контролю може сама обігнати, якщо водій натисне вказівник повороту.

Звичайно, цей кросовер не призначений для серйозного бездоріжжя, однак з кліренсом 194 мм не засяде в високій колії. Довгі звиси кузова не дозволяють долати якісь косогори, тож повний привод тут більше для стабілізації на мокрих дорогах. До речі, з цим CR-V справляється прекрасно – навіть на сніговій трасі розганяється впевнено і без жодних буксувань.

Випробуйте самі Honda CR-V на тест-драйві у свого дилера

Таким чином, Honda CR-V стала ще більш економічною, практичною, зручною та безпечною. Єдиний мінус – ще дорожчою. Адже ціна стартової комплектації Elegance, яка насправді не назвеш початковою, стартує від 2,09 мільйонів гривень. А це 50,6 тисячі “вічнозелених”.

На щастя, зараз у дилерів ще є машини 2023 року виготовлення за ціною від 1 996 300 грн, тобто $ 48 200. Та й конкуренти у топкомплектаціях “підтягнулись” до цих цін. Звичайно, рівень технологій сучасних сімейних кросоверів значно виріс, і за це треба платити. До того ж за рахунок гібридного приводу авто буде дешевшим в експлуатації – хоча б за споживанням пального.