Як виглядатимуть нові електромобілі Honda: фото

Honda повідомила, що першим на початку наступного року дебютує кросовер, тоді як седан з’явиться пізніше. Відомо, що моделі пропонуватимуться і на інших світових ринках.

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Японський автовиробник розповів, що седан Honda 0 Saloon, флагманська модель серії Honda 0, базуватиметься на нещодавно розробленій спеціалізованій архітектурі електромобілів і матиме ряд технологій наступного покоління, які втілюють підхід компанії під назвою “Тонкий, легкий і мудрий”.

Автівка матиме вдосконалену технологію автономного водіння третього рівня й унікальну систему персоналізації, завдяки операційній системі ASIMO. До слова, кросовер та всі подальші моделі 0 Series також використовуватимуть її. Що стосується дизайну, седан має низький клиноподібний силует.

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Зникли такі унікальні елементи дизайну, як двері у вигляді крил чайки, екран в решітці радіатора й піксельні фари, що дебютували з попередньою концепцією моделі. Натомість прототип Honda 0 Saloon відрізняється оновленою передньою частиною з розсувними накладками на фарах та відсутністю заднього скла.

Середньорозмірний позашляховик Honda 0 базується на минулорічній концепції мінівена Space Hub. На відміну від седана, він зберіг стиль з піксельними фарами, U-подібними ліхтарями й високою лінією даху. В салоні обох моделей домінують три екрани: цифрова панель приладів, екран мультимедіа та екран пасажира. Також є маленькі екрани, які в поєднанні з камерами замінюють традиційні дзеркала.

Обидві моделі серії 0 оснащені новою системою керування Honda, яка об’єднує рульове управління, підвіску та гальма. Японський автовиробник представив нову платформу, спільну з електромобілем Sony, призначену для зменшення ваги шляхом зменшення акумуляторної батареї та покращення запасу ходу завдяки розумнішому програмному забезпеченню керування батареєю.

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Попри те, що цього разу Honda не розкрила нових подробиць щодо трансмісії, раніше вона оголосила про цільовий запас ходу понад 450 км для обох моделей, із задньо- та повнопривідними конфігураціями. Крім того, електромобілі Honda будуть оснащені функціями розумної зарядки. Вони не тільки можуть підзаряджатися в непікові години, але також зможуть повертати надлишок енергії в мережу під час пікового попиту, щоб заощадити гроші.