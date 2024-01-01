Honda поділилась офіційними зображеннями нового Prelude

Очікується, Prelude їздитиме на тій же архітектурі, що й Civic, CR-V і ZR-V. Однак, вірогідно, інженери Honda нададуть моделі гостріші налаштування шасі, щоб виправдати його спортивність. Під капотом новинки буде знайома двомоторна гібридна система Honda, яка вже є в гібридах Civic, Accord, HR-V і CR-V.

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Вона поєднує 2,0-літровий чотирициліндровий двигун із двома електродвигунами, один із яких у більшості сценаріїв приводить у рух передні колеса. Honda використовує термін eCVT у позначенні трансмісій, однак, фактично, ця система не має традиційної коробки передач. Натомість вона являє собою лише зчеплення, яке за потреби підключає або від’єднує двигун.

Саме тому, інженери японського автовиробника розробили технологію, що відтворює момент зміни передач, подібно до традиційних авто. Компанія каже, що система Honda S+ Shift буде імітувати звук і відчуття швидкого автоматичного перемикання передач, аби забезпечити ідеальний баланс захоплюючого задоволення від водіння нового Prelude.

Оригінальну модель представили 46 років тому. Відтоді Prelude пережив 5 поколінь, проте його виробництво припинили у 2000 році. Тепер Honda вирішила відродити автівку в новій ітерації.

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Ханс де Єгер, старший віцепрезидент Honda Motor Europe, сказав: “Honda Prelude є знаковою табличкою, і ця остання модель обіцяє спиратися на цю спадщину завдяки нашій фірмовій гібридній продуктивності та новітній динамічній технології. Все для того, щоб не тільки забезпечити виняткову ефективність, але й отримати задоволення від керування, якими відома ця модель. Ми раді його приходу в Європу після дуже позитивного прийому досі”.