Nissan та Honda ведуть переговори про злиття

Як повідомляє Carscoops, угода про повномасштабне злиття може бути завершена вже наступного місяця. Проте, Reuters зазначає, що автовиробники не підтвердили або не спростували цю інформацію. Вони оприлюднили заяви, в яких йдеться, що їхнє раніше оголошене партнерство означає, що вони “вивчають різні можливості для майбутньої співпраці, використовуючи сильні сторони один одного”.

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Крім того, компанії заявили, що акціонери будуть проінформовані про будь-які оновлення. Фактично, це прямий натяк на те, що робота над злиттям вже ведеться. Nikkei повідомляє, що дві фірми розглядають можливість працювати в рамках єдиної холдингової компанії, яка також може включати Mitsubishi.

Nissan Altima

Якщо це об’єднання відбудеться, воно може стати найбільшим з того часу, як було створено Stellantis. Потенційно, новий концерн може складатись з Acura, Honda, Nissan, Infiniti та Mitsubishi. До слова, наразі невідомо, як альянс Renault–Nissan–Mitsubishi впливає на потенційне злиття.

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Становище Nissan цілком можна назвати кризовим. Продажі Nissan у США впали на 26,3% за останнє десятиліття, тоді як продажі Infiniti впали майже на 45%. Компанія також відчуває труднощі в Китаї, оскільки, як і інші світові автовиробники, програє конкуренцію місцевим брендам.