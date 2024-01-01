Renault може продати Nissan компанії Honda

Становище Nissan виглядає не дуже добре, особливо на ринку США. Як розповідає Motor1, дилери продають автомобілі з величезними знижками собі ж у збиток, аби розпродати склад наявних авто, тоді як виробництво нових моделей значно сповільнилось.

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Нещодавно компанія скоротила тисячі робочих місць і продала третину своєї частки в Mitsubishi. Але, можливо, цього було замало. В інтерв'ю Financial Times двоє неназваних керівників Nissan сказали, що у компанії є "від 12 до 14 місяців, щоб вижити".

У звіті йдеться, що Nissan потребує нового довгострокового інвестора, аби замінити частину акцій Renault. “Це буде важко. І врешті-решт нам потрібно, щоб Японія та США генерували готівку”, — сказали очільники Nissan. Потенційним власником автовиробника могла б стати Honda. Nissan нещодавно підписав партнерство з Honda та Mitsubishi щодо довгострокової розробки електромобілів.

Стверджується, що Renault навіть розглядає можливість продажу контрольного пакету акцій Honda й планує реструктуризувати свій 25-річний альянс з Nissan. Неназване джерело в компанії каже, що ширше партнерство Honda-Nissan було б "лише позитивним" для французького автовиробника.

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Операційний прибуток Nissan впав на 85% у третьому кварталі, а чистий збиток компанії складає 9,3 мільярда ієн (60,1 мільйона доларів за сьогоднішнім курсом). За оцінками компанії, вона заощадить 3 мільярди доларів шляхом скорочення робочих місць і виробництва під час спроб реструктуризації.