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Renault може продати Nissan компанії Honda

Повідомляється, що компанія Renault розглядає можливість продажу контрольного пакету акцій Nissan. Наразі відомо, що його новим власником може стати Honda.
Новим власником Nissan може стати Honda - Auto24

Збитки Nissan в третьому кварталі цього року становлять понад 60 млн доларів

Данило Северенчук
logo28 листопада, 19:15
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Становище Nissan виглядає не дуже добре, особливо на ринку США. Як розповідає Motor1, дилери продають автомобілі з величезними знижками собі ж у збиток, аби розпродати склад наявних авто, тоді як виробництво нових моделей значно сповільнилось.

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Нещодавно компанія скоротила тисячі робочих місць і продала третину своєї частки в Mitsubishi. Але, можливо, цього було замало. В інтерв'ю Financial Times двоє неназваних керівників Nissan сказали, що у компанії є "від 12 до 14 місяців, щоб вижити".

У звіті йдеться, що Nissan потребує нового довгострокового інвестора, аби замінити частину акцій Renault. “Це буде важко. І врешті-решт нам потрібно, щоб Японія та США генерували готівку”, — сказали очільники Nissan. Потенційним власником автовиробника могла б стати Honda. Nissan нещодавно підписав партнерство з Honda та Mitsubishi щодо довгострокової розробки електромобілів.

Стверджується, що Renault навіть розглядає можливість продажу контрольного пакету акцій Honda й планує реструктуризувати свій 25-річний альянс з Nissan. Неназване джерело в компанії каже, що ширше партнерство Honda-Nissan було б "лише позитивним" для французького автовиробника.

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Операційний прибуток Nissan впав на 85% у третьому кварталі, а чистий збиток компанії складає 9,3 мільярда ієн (60,1 мільйона доларів за сьогоднішнім курсом). За оцінками компанії, вона заощадить 3 мільярди доларів шляхом скорочення робочих місць і виробництва під час спроб реструктуризації.

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