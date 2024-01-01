Тест-драйв Nissan X-Trail N-Treck: неочікуваний досвід

Nissan X-Trail в Україні існує з двома видами силових агрегатів, причому обидва – гібридні. Однак різниця між ними суттєва: в приводі з м’яким гібридом MHEV колеса приводяться завдяки двигуну внутрішнього згоряння через варіатор XTRONIC, а от технологія e-POWER – це фактично електромобіль з бензиновим генератором на борту. І саме останній здатен вразити як водія, так і тих, хто їде з ним поряд однією дорогою.

В тестовому Nissan X-Trail у версії N-Treck, окрім технології e-POWER – ще й система повного приводу під назвою e-4ORCE. Це два електродвигуни на кожній осі, які не лише допомагають втримувати курс під час віражів на трасі, але й допомагають кросоверу долати серйозне бездоріжжя. Тобто версія N-Treck – це ще й для тих, хто любить подорожувати за межами асфальтового покриття.

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Чим відрізняється N-Treck

Автомобіль в комплектації N-Treck, яка щойно з’явилась в українських дилерів, дещо відрізняється від аналогічних Nissan X-Trail в інших версіях. По-перше, відсутністю хрому. Решітка радіатора в нього чорна, як і нижня частина бампера з трикутними елементами, а ще можна помітити невеличкі протитуманки.

Збоку теж нема хрому, натомість боки захищають чорні пластикові накладки, аналогічного кольору корпуси дзеркал, рейлінги на даху, порівняно невеликі 18-дюймові диски… Ще є можливість замовити чорний дах. Та й взагалі, N-Treck – комплектація хоч і середня для X-Trail у прайсі, але там для сучасного кросовера є все необхідне і навіть більше. Наприклад, можливість замовити семимісну версію – для авто цього класу досить рідкісна можливість.

В салоні комплектацію N-Treck можна віпзнати за сидіннями. Тут вони з темного шкірзаму, причому середня частина на дотик схожа на пористу гуму. Це зроблено для того, щоб забруднення було легко та швидко усунути – не керхером звичайно, але губкою з водою так точно.

Інших відмінностей від вищих версій майже нема – тут і величезна 12,3-дюймова приладова панель з кількома типами відображення, і широкий центральний дисплей такого ж розміру. Якість картинки, графіка та меню - все на висоті, нагадує один преміальний бренд з трьох букв… Якість матеріалів салону, їх підгонка, відчуття на дотик – теж преміальної якості: все м’яко, гарно виглядає та зручно. Причому не лише для водія та пасажира попереду.

Більше інформації про Nissan X-Trail у версії N-Treck

Ззаду двері відчиняються на 90 градусів, на них є сонцезахисна шторка, ряд зсувається, а спинка може зайняти положення «напівлежачи». Є власне управління кліматом та два USB-порти – що ще потрібно для того, щоб не турбувати водія під час далекої поїздки? Підігрів задніх сидінь? Та він присутній навіть в початковій версії X-Trail.

А от при наявності ще двох пасажирів на третьому ряду доведеться посунутись та зменшити відстань до спинки передніх сидінь – інакше там зручно не сісти. Втім, на семимісній версії можна зекономити, адже це і додаткові гроші, і менший об’єм багажника. До речі, п’ятимісна версія має традиційне для цієї моделі «підпілля» в багажнику, а семимісна – рівну підлогу, коли третій ряд складений. Запаски немає на жодному варіанті – лише ремкоплект. Натомість в комплектації N-Treck додається двосторонній гумово-ворсовий килимок для багажника та гумові килимки в салон.

Їдемо в піски

Nissan X-Trail в комплектації N-Treck доступний лише з просунутим приводом e-POWER, який працює за принципом електромобіля з генератором-бензиновиком. Однак не обов’язково з повним приводом – є і передньопривідна версія. Але саме система повного приводу під назвою e-4ORCE – це дещо нове й неординарне в автомобілебудуванні, особливо для бренду з глибокими позашляховими традиціями – Nissan. Тому ми вирішили випробувати його на бездоріжжі.

Кілька слів теорії. Повнопривідний X-Trail в семимісній версії має кліренс у 198 мм, п’ятимісний - 192 мм. Цього цілком достатньо для вилазок на природу. Система повного приводу основана на двох електродвигунах – передній на 203 к.с. і задній на 136 “конячок”. Бензиновий двигун – це генератор, який при натискуванні на педаль газу збільшує оберти та підвищує напругу, тож і оберти електродвигунів. Є ще невеличкий акумулятор, який зберігає 3 кВт-год для деяких режимів роботи системи. Звичайно, всім цим керує електроніка, яка не лише підвищує чи зменшує оберти, але й при необхідності пригальмовує колеса. А ще в X-Trail з п'яти режимів руху два – позашляхових: для снігу та бездоріжжя.

А тепер до практики: їдемо на ділянку, де зазвичай випробовуємо усі позашляховики, на дорогу з піском, глиною, колією та перекатами. На диво, Nissan впевнено просувається вперед. Насправді, в системи e-4ORCE мінімум механічних компонентів, тож значно вища швидкість реагування на зміну умов під колесами. Система моментально реагує на необхідність підключення одного з коліс, якщо потрібно прийти на допомогу іншим. Цікаво, що при цьому немає жодного напруження, властивого повнопривідній техніці «старої закалки».

Тобто просування бездоріжжям відбувається безшумно, хіба що під час збільшення навантажень інколи в роботу втручається бензиновик. Автомобіль впевнено їде, звичайно, в міру своїх геометричних можливостей. І навіть на діагональному вивішуванні, яке кросовери часто не долають, на вивішеному колесі спрацьовують гальма, а протилежні колеса починають повільно обертатись. Тож Х-Тrail рухається вперед, і досить впевнено.

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Обгони? Легко!

Звичайно, кросовери не проводять поза асфальтом багато часу, тому ще більш цікаво, як повнопривідний гібрид від Nissan веде себе на рівному. А тут два електродвигуни сумарно видають 213 кінських сил з крутним моментом у 550 Нм. Як і у всіх електромобілів, вони досягають цього моменту вже з перших обертів, тому стартує X-Trail дуже стрімко. Першу сотню він набирає за 7 секунд, і це дуже швидко для сімейного кросовера.

Щобільше, стартує він набагато швидше, ніж бензинові конкуренти. До того ж кермо тут дуже чутливе і точне, тож маневрувати в потоці можна, як на легковику. І такої поведінки Х-Тrail не очікують багато колег у потоці. Тому вони так довго звільнюють смугу, неохоче пропускають та й взагалі, заважать отримувати задоволення від активного водіння.

На трасі великий крутний момент двох електромоторів дозволяє дуже впевнено обганяти вантажівки, швидко прискорюватись в заїздах на швидкісні ділянки автомагістралей та при цьому почуватись дуже впевнено. Так, максимальна швидкість тут обмежена 170 км на годину, але де в нашій країні можна так розганятись?

Варто відзначити підвіску – вона дуже комфортна, не пропускає на відбій навіть серйозні вибоїни та водночас прекрасно тримає високий кросовер в віражах. Жодних неприємних звуків чи відчуття на кермі. Можливо, певна заслуга в цьому 18-дюймових коліс, адже на більших комфорт буде трохи меншим.

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Як і в багатьох електромобілів, тут є можливість їхати виключно на електротязі. Втім, недовго – заряду батареї вистачає хіба що на старт та кілька кілометрів неспішної їзди. Також можна скористатись функцією керування прискоренням та гальмуванням однією педаллю, тоді завдяки рекуперації педаль гальм майже не використовуєш.

X-Trail має багато електронних функцій безпеки. Зокрема, завдяки набору датчиків авто бачить все навколо себе, а при ввімкненні камер на 360 градусів – може побачити і водій. Система відслідковує знаки обмеження швидкості та перевіряє, чи водій їх дотримується. Якщо ні – лунає звукове попередження. А оскільки на наших дорогах знаки забувають демонтувати після ремонту, то ця інформація не завжди актуальна, тому її доводиться вимикати в меню.

Ще одна приємна особливість Nissan X-Trail з приводом e-POWER – абсолютна тиша в салоні. Звук бензинового мотора проривається лише тоді, коли водій вимагає від машини максимального прискорення. Причому зовсім не голосний. Але на швидкості понад 100 кілометрів на годину більше чутно аеродинамічні шуми від дзеркал та інших елементів кузова.

Найважливішою перевагою системи e-POWER є його економічність. Виробник говорить про 6,2-6,4 літра на сотню в змішаному режиму, і це недалеко від правди. Як і будь-який гібрид, він краще економить в місті, а на трасі доводиться витрачати 7-8 літрів. Для великого кросовера цей показник набагато кращий, ніж витрачає дизельний двигун на машині аналогічного класу.

Якщо ми вже підійшли до цін, то цілком закономірно, що за економічний в експлуатації автомобіль доводиться на початку заплатити більше. Нова комплектація N-Treck в монопривідному виконанні оцінена у 1 833 960 грн, тобто $44 250. Найдорожчий варіант в цій версії, семимісний з повним приводом, як у нас на тесті, вже понад два мільйони – 2 022 720 грн ($48 800). А взагалі найдешевший X-Trail, з прямим приводом бензинового двигуна на колеса (гібрид MHEV), оцінюють зараз в 1 406 360 грн, тобто у $33 900. Втім, мій вибір – e-POWER, адже саме ця система дає описані вище відчуття динаміки та задоволення від водіння, та ще й економить на заправці. Якщо грошей не вистачає, можна вибрати вигідну кредитну програму, в якій виплати будуть в гривні, тож від девальвації національної валюти вони не зростуть.

Тож саме з e-POWER ви отримуєте один з найбільш сучасних та динамічних кросоверів на ринку, які навіть через кілька років матимуть високу вартість на вторинці через своїй економічності та продвинутій системі гібридного приводу, яка приносить задоволення від водіння та працює навіть на бездоріжжі.

Ціни та комплектації Nissan X-Trail