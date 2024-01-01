Тест-драйв Nissan X-Trail N-Treck: неожиданный опыт

Nissan X-Trail в Украине существует с двумя видами силовых агрегатов, причем оба – гибридные. Однако разница между ними существенная: в приводе с мягким гибридом MHEV колеса приводятся благодаря двигателю внутреннего сгорания через вариатор XTRONIC, а вот технология e-POWER – это фактически электромобиль с бензиновым генератором на борту. И именно последний способен поразить как водителя, так и тех, кто едет с ним рядом одной дорогой.

В тестовом Nissan X-Trail в версии N-Treck, кроме технологии e-POWER – еще и система полного привода под названием e-4ORCE. Это два электродвигателя на каждой оси, которые не только помогают удерживать курс во время виражей на трассе, но и помогают кроссоверу преодолевать серьезное бездорожье. То есть версия N-Treck – это еще и для тех, кто любит путешествовать за пределами асфальтового покрытия.

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Чем отличается N-Treck

Автомобиль в комплектации N-Treck, которая только что появилась у украинских дилеров, несколько отличается от аналогичных Nissan X-Trail в других версиях. Во-первых, отсутствием хрома. Решетка радиатора у него черная, как и нижняя часть бампера с треугольными элементами, а еще можно заметить небольшие противотуманки.

Сбоку тоже нет хрома, зато бока защищают черные пластиковые накладки, аналогичного цвета корпуса зеркал, рейлинги на крыше, сравнительно небольшие 18-дюймовые диски... Еще есть возможность заказать черную крышу. Да и вообще, N-Treck – комплектация хоть и средняя для X-Trail в прайсе, но там для современного кроссовера есть все необходимое и даже больше. Например, возможность заказать семиместную версию – для авто этого класса достаточно редкая возможность.

В салоне комплектацию N-Treck можно узнать по сиденьям. Здесь они из темного кожзама, причем средняя часть на ощупь похожа на пористую резину. Это сделано для того, чтобы загрязнения было легко и быстро устранить – не керхером конечно, но губкой с водой так точно.

Других отличий от высших версий почти нет – здесь и огромная 12,3-дюймовая приборная панель с несколькими типами отображения, и широкий центральный дисплей такого же размера. Качество картинки, графика и меню – все на высоте, напоминает один премиальный бренд из трех букв... Качество материалов салона, их подгонка, тактильные ощущения – тоже премиального качества: все мягко, хорошо выглядит и удобно. Причем не только для водителя и пассажира впереди.

Больше информации о Nissan X-Trail в версии N-Treck

Сзади двери открываются на 90 градусов, на них есть солнцезащитная шторка, ряд сдвигается, а спинка может занять положение "полулежа". Есть собственное управление климатом и два USB-порта – что еще нужно для того, чтобы не беспокоить водителя во время дальней поездки? Подогрев задних сидений? Да он присутствует даже в начальной версии X-Trail.

А вот при наличии еще двух пассажиров на третьем ряду придется подвинуться и уменьшить расстояние до спинки передних сидений – иначе там удобно не сесть. Впрочем, на семиместной версии можно сэкономить, ведь это и дополнительные деньги, и меньший объем багажника. Кстати, пятиместная версия имеет традиционное для этой модели "подполье" в багажнике, а семиместная – ровный пол, когда третий ряд сложен. Запаски нет ни на одном варианте – только ремкоплект. Зато в комплектации N-Treck добавляется двусторонний резиново-ворсовый коврик для багажника и резиновые коврики в салон.

Едем в пески

Nissan X-Trail в комплектации N-Treck доступен только с продвинутым приводом e-POWER, который работает по принципу электромобиля с генератором-бензиновиком. Однако не обязательно с полным приводом – есть и переднеприводная версия. Но именно система полного привода под названием e-4ORCE – это нечто новое и неординарное в автомобилестроении, особенно для бренда с глубокими внедорожными традициями – Nissan. Поэтому мы решили испытать его на бездорожье.

Несколько слов теории. Полноприводный X-Trail в семиместной версии имеет клиренс в 198 мм, пятиместный – 192 мм. Этого вполне достаточно для вылазок на природу. Система полного привода основана на двух электродвигателях – передний на 203 л.с. и задний на 136 “лошадок”. Бензиновый двигатель – это генератор, который при нажатии на педаль газа увеличивает обороты и повышает напряжение, поэтому и обороты электродвигателей. Есть еще небольшой аккумулятор, который сохраняет 3 кВт-ч для некоторых режимов работы системы. Конечно, всем этим руководит электроника, которая не только повышает или уменьшает обороты, но и при необходимости притормаживает колеса. А еще в X-Trail из пяти режимов движения два – внедорожных: для снега и бездорожья.

А теперь практика: отправляемся на участок, где обычно испытываем все внедорожники, – на дорогу с песком, глиной, колеями и перекатами. На удивление, Nissan уверенно продвигается вперед. На самом деле, в системе e-4ORCE минимум механических компонентов, поэтому значительно выше скорость реагирования на изменение условий под колесами. Система моментально реагирует на необходимость подключения одного из колес, если нужно прийти на помощь другим. Интересно, что при этом нет никакого напряжения, присущего полноприводной технике "старой закалки".

То есть продвижение по бездорожью происходит бесшумно, разве что при увеличении нагрузок иногда в работу вмешивается бензиновик. Автомобиль уверенно едет, конечно, в меру своих геометрических возможностей. И даже на диагональном вывешивании, которое кроссоверы часто не преодолевают, на вывешенном колесе срабатывают тормоза, а противоположные колеса начинают медленно вращаться. Поэтому Х-ТгаіІ движется вперед, и достаточно уверенно.

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Обгоны? Легко!

Конечно, кроссоверы не проводят вне асфальта много времени, поэтому еще более интересно, как полноприводный гибрид от Nissan ведет себя на ровном месте. А здесь два электродвигателя суммарно выдают 213 лошадиных сил с крутящим моментом в 550 Нм. Как и у всех электромобилей, они достигают этого момента уже с первых оборотов, поэтому стартует X-Trail очень стремительно. Первую сотню он набирает за 7 секунд, и это очень быстро для семейного кроссовера.

Более того, стартует он намного быстрее, чем бензиновые конкуренты. К тому же руль здесь очень чувствительный и точный, так что маневрировать в потоке можно, как на легковушке. И такого поведения Х-ТгаіІ не ожидают многие коллеги в потоке. Поэтому они так долго освобождают полосу, неохотно пропускают да и вообще, мешают получать удовольствие от активного вождения.

На трассе большой крутящий момент двух электромоторов позволяет очень уверенно обгонять грузовики, быстро ускоряться в выездах на скоростные участки автомагистралей и при этом чувствовать себя очень уверенно. Да, максимальная скорость здесь ограничена 170 км в час, но где в нашей стране можно так разгоняться?

Стоит отметить подвеску – она очень комфортная, не пропускает на отбой даже серьезные ухабы и одновременно прекрасно держит высокий кроссовер в виражах. Никаких неприятных звуков или ощущений на руле. Возможно, определенная заслуга в этом 18-дюймовых колес, ведь на больших комфорт будет немного меньше.

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Как и у многих электромобилей, здесь есть возможность ехать исключительно на электротяге. Впрочем, недолго – заряда батареи хватает разве что для старта и нескольких километров неспешной езды. Также можно воспользоваться функцией управления ускорением и торможением одной педалью, тогда благодаря рекуперации педаль тормоза почти не используешь.

X-Trail имеет много электронных функций безопасности. В частности, благодаря набору датчиков авто видит все вокруг себя, а при включении камер на 360 градусов – может увидеть и водитель. Система отслеживает знаки ограничения скорости и проверяет, придерживается ли их водитель. Если нет – раздается звуковое предупреждение. А поскольку на наших дорогах знаки забывают демонтировать после ремонта, то эта информация не всегда актуальна, поэтому ее приходится выключать в меню.

Еще одна приятная особенность Nissan X-Trail с приводом e-POWER – абсолютная тишина в салоне. Звук бензинового мотора прорывается лишь тогда, когда водитель требует от машины максимального ускорения. Причем совсем не громкий. Но на скорости свыше 100 километров в час больше слышно аэродинамические шумы от зеркал и других элементов кузова.

Важнейшим преимуществом системы e-POWER является его экономичность. Производитель говорит о 6,2-6,4 литрах на сотню в смешанном режиме, и это недалеко от правды. Как и любой гибрид, он лучше экономит в городе, а на трассе приходится расходовать 7-8 литров. Для большого кроссовера этот показатель намного лучше, чем расходует дизельный двигатель на машине аналогичного класса.

Если мы уже подошли к ценам, то вполне закономерно, что за экономичный в эксплуатации автомобиль приходится в начале заплатить больше. Новая комплектация N-Treck в моноприводном исполнении оценена в 1 833 960 грн, то есть $44 250. Самый дорогой вариант в этой версии, семиместный с полным приводом, как у нас на тесте, уже более двух миллионов – 2 022 720 грн ($48 800). А вообще самый дешевый X-Trail, с прямым приводом бензинового двигателя на колеса (гибрид MHEV), оценивают сейчас в 1 406 360 грн, то есть в $33 900. Впрочем, мой выбор – e-POWER, ведь именно эта система дает описанные выше ощущения динамики и удовольствия от вождения, и еще и экономит на заправке. Если денег не хватает, можно выбрать выгодную кредитную программу, в которой выплаты будут в гривне, поэтому от девальвации национальной валюты они не вырастут.

Поэтому именно с e-POWER вы получаете один из самых современных и динамичных кроссоверов на рынке, которые даже через несколько лет будут иметь высокую стоимость на вторичке из-за своей экономичности и продвинутой системы гибридного привода, приносящей удовольствие от вождения и работаеющего даже на бездорожье.

Цены и комплектации Nissan X-Trail