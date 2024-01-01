Тест-драйв Nissan Qashqai: новое лицо лидера

Технически обновленный в 2024 году Nissan Qashqai не стал революционным, но и спутать его с дорестайлом 2021 года невозможно. Если в прошлом “Кашкае” просматривалась родственная связь с X-Trail, то современный напоминает электромобиль Aria, которых достаточно на украинских дорогах.

Новое лицо Qashqai мне нравится намного больше. Полностью новый передок с узкими фарами кардинально изменил восприятие машины, она стала даже не современнее, нет, футуристичнее.

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Японские традиции вдохновляют

Японцы говорят, что передняя часть автомобиля создана по мотивам древних японских доспехов – дизайнеры часто вплетают в свои решения традиционные элементы собственной культуры. На этот раз действительно что-то похоже: узкие скошенные светодиодные фары гармонично продолжены “губой” в нижней части бампера и выштамповками на боковине. А задние фонари вообще нечто особенное: прозрачные корпуса, рамка в форме бумеранга и световые элементы стоп-сигналов в форме запятой, – похожи на те, что спереди в решетке радиатора. То есть рассматривать есть что, и все очень нетривиально.

Цвета кузова также, как говорится “не простые”. Например, тестовый Nissan – сине-зеленый, меняет оттенок в зависимости от освещения. Также бросаются в глаза лазурный перламутр и “красный восход солнца на Фудзи” – даже за такое название не грех доплатить. А в высших комплектациях крыша может быть черной – в некоторых ракурсах она будто сливается со стеклом и создает интересный вид кабриолета.

Больше подробностей о новом Nissan Qashqai

А что же внутри? Здесь и раньше не на что было жаловаться. А теперь можно увидеть даже мягкую алькантару – ею отделана торпеда, часть дверей, подлокотник и даже опора для ноги. Сиденья в нашей топ-комплектации из кожи наппа, простроченное ромбиками, с выраженной боковой поддержкой. Панели приборов мягко подсвечиваются – понятно, что цвет подсветки можно менять. Все это выглядит дорого-богато, и очень необычно для кроссовера С-класса. Здесь, опять же, дизайнеров вдохновляла традиционная одежда японских воинов.

Цифровая панель приборов и широкий центральный экран с картинкой как у смартфона – "это уже было", как говорит классик. Но и здесь не без инноваций. Например, фирменная система кругового обзора (кстати, Nissan начал делать ее еще 16 лет назад). Она теперь получила те функции, которыми раньше хвастались дорогие внедорожники современности. Среди них – “прозрачный капот”, когда водитель видит картинку под бампером на центральном дисплее, да еще и с перспективой передних колес. Широкоугольные камеры также максимально “заглядывают” в опасные выезды и заезды и предупреждают водителя об опасности с помощью звуковых сигналов или даже самостоятельно останавливают машину, если велосипедист или пешеход “вынырнул ниоткуда”.

Больше электроники – для безопасности

Многочисленные ассистенты водителя стали более быстрыми и мягкими в работе. Например, автомобиль следит за разметкой, чтобы не выехать за пределы полосы. Если же он все же пересекает линию, водитель сначала чувствует вибрацию руля, а затем машина направляется вдоль полосы.

Система считывания знаков постоянно следит за знаками ограничения скорости, однако в наших условиях это не совсем уместно. Я, например, однажды ехал по Берестейскому проспекту, где скорость ограничена 80 км в час, с безумно мигающим значком на проекционном стекле, который показывал 10 км/ч. Конечно, это не вина машины – просто у нас дорожники экономят на знаках отмены скоростных ограничений...

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Беспроводной Apple CarPlay и Android Auto – это уже обычная вещь на современном автомобиле. Однако все они мгновенно “сажают” телефоны, а беспроводная зарядка разве что немного уменьшает это негативное явление. Поэтому появление в Nissan сервисов Google решает проблему навигации, которая “знает” наличие пробок в городе. Скачав несколько програм с Google Play, можно прослушивать собственные плейлисты музыки, или даже на стоянке полистать соцсети. И все это – без нагрева и расходования энергии со смартфона.

Два гибрида, но совсем разные

Такой современный по функциям и внешнему виду автомобиль должен быть инновационным во всем. И он оправдывает эту надежду – привод у него исключительно гибридный. Наиболее доступна по цене – “мягаяй” гибридная технология MHEV. В ней бензиновый мотор крутит колеса, а электродвигатель ему помогает в трудных ситуациях – при разгоне, на подъеме или больших скоростях. Аккумулятор в таком автомобиле небольшой емкости, он пополняется электроэнергией во время торможения или езды накатом. Бензиновый двигатель здесь четырехцилиндровый, 1,3-литровый, турбированный, а коробка передач может быть механической или вариатором. Такая комбинация позволяет тратить немного топлива (в среднем 6,4 литра на сотню) и обеспечивать приемлемую динамику в 9-10 секунд до 100 км в час.

Но больше всего свой характер инновационного автомобиля новый Nissan Qashqai показывает с системой гибрида e-POWER (мы уже тестировали эту систему на Nissan X-Trail). Кстати, он доступен уже со стартовой комплектации. В нем бензиновый двигатель не имеет прямого привода на колеса, а выступает генератором для электродвигателя, которые и двигают кроссовер. Это как бы электромобиль со встроенным бензиновым генератором. Только в отличие от уличных агрегатов, которые питают энергией магазинчики и кафе в наших городах, в Nissan работает ДВС очень тихо, почти не слышно.

На старте и при неспешном движении во дворе Qashqai e-POWER едет как электромобиль. Так тихо, что конструкторы даже предусмотрели специальный звук снаружи, как у электрокаров. Также от батарейного автомобиля – полностью электрический режим и педаль газа e-Pedal, которая позволяет управлять ускорением и торможением машины только с ее помощью. Такая система появилась еще в Nissan Leaf второго поколения, и многие из “электромобилистов” привыкли так ездить. На самом деле это позволяет не только более плавно управлять динамикой, но и эффективнее наполнять энергией аккумуляторную батарею.

Система e-POWER дает возможность мгновенного разгона со старта – тоже похожее впечатление, как в электромобиле. Зато заряжать от розетки его не нужно, а лишь иногда заезжать на заправку. Кстати, расход топлива на уровне французского дизеля – 5,5 литров на 100 км.

Подвеска будто создана для наших дорог – энергоемкая, достаточно мягкая и упругая. За время теста ни разу она не сработала до отбоя, не было слышно неприятных ударов ни на отбой, ни при наезде на “лежачих полицейских”. При этом в поворотах автомобиль держится надежно, демонстрируя типично переднеприводное поведение. Если ездить в обычном режиме, тормоза реагируют на нажатие педали плавно, особенно в начале. В режиме е-Pedal машина сначала тормозит электромотором, а активирует колодки при нажатии тормозов уже перед самой остановкой.

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Стоимость технологий

Если говорить о ценах, то они на таком современном и технологическом автомобиле не могут быть слишком низкими. Поэтому начинаются от 1,3 миллиона гривен, а наиболее крутая комплектация едва не дотягивает до двух.

Однако даже стартовая версия Acenta за $32,9 тысячи оснащена на уровне средних комплектаций конкурентов. LED-фары с автоматическим дальним светом, 17-дюймовые литые диски, система кругового обзора на сенсорном дисплее 12,3 дюйма, климат-контроль и все помощники водителя, описанные выше, бесключевой доступ, спортивные сиденья с подогревом и еще много чего. По сути, высшие версии отличаются стайлингом, обивкой салона и несколькими опциями “для красоты”, а вся функциональность присутствует в наиболее доступном варианте.

Ценник на автомобиль с системой e-POWER начинается с 1 542 400 грн ($37,6 тысяч), эти автомобили – исключительно в переднеприводном исполнении. Полный привод предусмотрен для версий с мягким гибридом. Однако в городе он нужен не часто.

Что касается надежности гибридов, то они уже давно зарекомендовали себя с лучшей стороны. В гибридной системе бензиновый двигатель не работает на полную мощность, ведь ему "помогает" электромотор. А в системе e-POWER бензиновый мотор вообще работает как генератор, – основную нагрузку на себя берет электрический, который не требует обслуживания и имеет огромный ресурс. Вместо коробки передач в e-POWER – редуктор, то есть очень простая механическая конструкция. Поэтому бояться новых технологий не стоит – все они созданы на основе проверенных годами решений.

Цены и комплектации Nissan Qashqai 2024