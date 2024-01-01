Тест-драйв Nissan Qashqai: нове обличчя лідера

Технічно оновлений у 2024 році Nissan Qashqai не став революційним, але й сплутати його з дорестайлом 2021 року неможливо. Якщо у минулому “Кашкаї” проглядався родинний зв'язок з X-Trail, то сучасний нагадує електромобіль Aria, яких достатньо на українських дорогах.

Нове обличчя Qashqai мені подобається набагато більше. Повністю новий передок з вузькими фарами кардинально змінив сприйняття машини, вона стала навіть не сучаснішою, ні, футуристичнішою.

Японські традиції надихають

Японці кажуть, що передня частина авто створена за мотивами стародавніх японських обладунків – дизайнери часто вплітають в у свої рішення традиційні елементи власної культури. Цього разу дійсно щось схоже: вузенькі скошені світлодіодні фари гармонійно продовжені “губою” в нижній частині бампера та виштамповками на боковині. А задні ліхтарі взагалі щось особливе: прозорі корпуси, рамка в формі бумеранга та світлові елементи стоп-сигналів у формі коми, – схожі на ті, що спереду в решітці радіатора. Тобто роздивлятись є що, і все дуже нетривіальне.

Кольори кузова також, як-то кажуть “не прості”. Наприклад, тестовий Nissan – синьо-зелений, змінює відтінок залежно від освітлення. Також впадають в очі лазурний перламутр та “червоний схід сонця на Фудзі” – навіть за назву не гріх доплатити. А у вищих комплектаціях дах може бути чорним – в деяких ракурсах він ніби зливається зі склом та створює цікавий вигляд кабріолета.

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А що ж всередині? Тут і раніше не було на що жалітися. А тепер можна побачити навіть м’яку алькантару – нею оздоблена торпеда, частина дверей, підлокітник та навіть опора для ноги. Сидіння в нашій топ-комплектації зі шкіри наппа, прострочене ромбиками, з вираженою боковою підтримкою. Панелі приладів м’яко підсвічуються – певна річ, колір підсвітки можна змінювати. Все це виглядає дорого-багато, і дуже незвично для кросовера С-класу. Тут, знову ж таки, дизайнерів надихав традиційний одяг японських воїнів.

Цифрова панель приладів та широкий центральний екран з картинкою наче в смартфона – «це вже було», як каже класик. Але й тут не без інновацій. Наприклад, фірмова система кругового огляду, які Nissan започатковував ще 16 років тому, тепер має функції, якими раніше хизувались найдорожчі позашляховики сучасності. Серед них – “прозорий капот”, коли водій бачить картинку під бампером на центральному дисплеї, та ще й з перспективою передніх коліс. Ширококутні камери також максимально “заглядають” у небезпечні виїзди та заїзди та попереджають водія про небезпеку за допомогою звукових сигналів чи навіть самостійно зупиняють авто, якщо велосипедист чи пішохід “виринув нізвідки”.

Більше електроніки – для безпеки

Численні асистенти водія стали швидшими та м’якими у роботі. Наприклад, автомобіль слідкує за розміткою, щоб не виїхати за межі смуги. Якщо ж він все ж перетинає лінію, водій спочатку відчуває вібрацію керма, а потім машина скеровується вздовж смуги.

Система зчитування знаків постійно слідкує за знаками обмеження швидкості, однак в наших умовах це не зовсім доречно. Я, наприклад, одного разу їхав Берестейським проспектом, де швидкість обмежена 80 км на годину, з шалено мигаючим значком на проєкційному склі, що показував 10 км/год. Звичайно, це не провина машини – просто у нас дорожники економлять на знаках скасування швидкісних обмежень…

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Бездротовий Apple CarPlay та Android Auto – це вже звичайна річ на сучасному авто. Однак усі вони миттєво “садять” телефони, а бездротова зарядка хіба що трохи зменшує це негативне явище. Тому поява в Nissan сервісів Google розв'язує проблему навігації, яка “знає” наявність заторів у місті. Інсталювавши іншу програму з Google Play, можна прослуховувати власні плейлисти музики, або ж навіть на стоянці погортати соцмережі. І все це – без нагрівання та витрачання енергії зі смартфона.

Два гібриди, але зовсім різні

Такий сучасний за функціями та зовнішнім виглядом автомобіль повинен бути інноваційним у всьому. І він справджує цю надію – привід у нього виключно гібридний. Ця система більш доступна з “м’якою” гібридною технологією MHEV. В неї бензиновий мотор крутить колеса, а електродвигун йому допомагає у важких ситуаціях – при розгоні, на підйомі чи великих швидкостях. Акумулятор в такому авто невеликої ємності, він поповнюється електроенергією під час гальмування або їзди накатом. Бензиновий двигун тут чотирициліндровий, 1,3-літровий, турбований, а коробка передач може бути механічною чи варіатором. Така комбінація дозволяє витрачати небагато пального (в середньому 6,4 літра на сотню) та забезпечувати прийнятну динаміку у 9-10 секунд до 100 км на годину.

Але найбільше свій характер інноваційного авто новий Nissan Qashqai показує з системою гібрида e-POWER (ми вже тестували цю систему на Nissan X-Trail). До речі, він доступний вже зі стартової комплектації. В ньому бензиновий двигун не має прямого приводу на колеса, а виступає генератором для електродвигуна, які й рухають кросовер. Це ніби електромобіль з вбудованим бензиновим генератором. Тільки на відміну від вуличних агрегатів, які живлять енергією кафе та магазинчики, в Nissan ДВЗ працює дуже тихо, майже не чутно.

На старті та при неспішному рухові у дворі Qashqai e-POWER їде як електромобіль. Так тихо, що конструктори навіть передбачили спеціальний звук назовні, як у електрокарів. Також від батарейного авто – повністю електричний режим та педаль газу e-Pedal, яка дозволяє керувати прискоренням та гальмуванням авто лише за її допомогою. Така система з’явилась ще у Nissan Leaf другого покоління, і багато хто з “електромобілістів” звик так їздити. Насправді це дозволяє не лише більш плавно керувати динамікою, але й ефективніше наповнювати енергією акумуляторну батарею.

Система e-POWER дає можливість миттєвого розгону зі старту – теж схоже враження, як в електромобілі. Натомість заряджати від розетки його не потрібно, а лише деколи заїжджати на заправку. До речі, витрата пального на рівні французького дизеля – 5,5 літрів на 100 км.

Підвіска ніби створена для наших доріг – енергоємна, досить м’яка та пружна. За час тесту жодного разу вона не спрацювала до відбою, не було чутно неприємних ударів на відбій, ні при наїзді на “лежачих поліцейських”. При цьому в поворотах автомобіль тримається надійно, демонструючи типово передньопривідну поведінку. Якщо їздити у звичайному режимі, гальма реагують на натискання педалі плавно, особливо на початку. В режимі е-Pedal машина спочатку гальмує електромотором, а активує колодки під час натискання гальм вже перед самою зупинкою.

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Вартість технологій

Щодо цін, то вони на такому сучасному та технологічному авто не можуть бути надто низькими. Тому починаються від 1,3 мільйона гривень, а найбільш крута комплектація ледь не дотягує до двох.

Однак навіть стартова версія Acenta за $32,9 тисячі оснащена на рівні середніх комплектацій конкурентів. LED-фари з автоматичним дальнім світлом, 17-дюймові литі диски, система кругового огляду на сенсорному дисплеї 12,3 дюйма, клімат-контроль та всі помічники водія, описані вище, безключовий доступ, спортивні сидіння з підігрівом та ще багато чого. По суті, вищі версії відрізняються стайлінгом, оббивкою салону та кількома опціями “для краси”, а вся функціональність присутня в найбільш доступному варіанті.

Цінник на автомобіль з системою e-POWER починається з 1 542 400 грн ($ 37,6 тисяч), ці автомобілі – виключно у передньопривідному виконанні. Повний привід передбачений для версій з м'яким гібридом. Однак в місті він потрібен не часто.

Щодо надійності гібридів, то вони вже давно зарекомендували себе з кращого боку. В гібридній системі бензиновий двигун не працює на повну потужність, адже йому «допомагає» електромотор. А в системі e-POWER бензиновий мотор взагалі працює як генератор, – основне навантаження на себе бере електричний, який не потребує обслуговування та має величезний ресурс. Замість коробки передач в e-POWER – редуктор, тобто дуже проста механічна конструкція. Тому боятись нових технологій не варто – всі вони створені на основі перевірених роками рішень.

Ціни та комплектації Nissan Qashqai 2024