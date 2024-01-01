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Яким буде новий Nissan Leaf: подробиці

Nissan веде розробку Leaf 3-го покоління. Відомо, що новинка буде представлена в кузові компактного кросовера й матиме дизайн, подібний до більшого електрокросовера Ariya.
Як виглядатиме новий Nissan Leaf: фото - Auto24

ФОТО: L'Argus|

Неофіційний рендер нового Nissan Leaf

Данило Северенчук
logo25 листопада, 15:30
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Як передає L'Argus, електромобіль стане серійною версією концепції Chill-Out 2021 року, використовуватиме архітектуру CMF-EV, яку також поділяють Nissan Ariya та Renault Mégane E-Tech. Його виробництво почнеться у 2025 році у Великій Британії на заводі Nissan в Сандерленді.

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Тестові прототипи моделі вже неодноразово були помічені на дорогах з камуфляжем, що не сильно приховує новий дизайн. Відомо, що авто матиме світлові смуги на всю ширину кузова попереду та ззаду й стрімку лінію даху.

Концепт Nissan Chill-Out

Очікується, що силова установка моделі також матиме багато спільних компонентів з Ariya, зокрема систему V2G (Vehicle-to-Grid), яка дозволяє повторно вводити струм акумулятора в основну мережу.

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