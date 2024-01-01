Яким буде новий Nissan Leaf: подробиці

Як передає L'Argus, електромобіль стане серійною версією концепції Chill-Out 2021 року, використовуватиме архітектуру CMF-EV, яку також поділяють Nissan Ariya та Renault Mégane E-Tech. Його виробництво почнеться у 2025 році у Великій Британії на заводі Nissan в Сандерленді.

Читайте також: Тест-драйв Nissan X-Trail N-Treck: неочікуваний досвід

Тестові прототипи моделі вже неодноразово були помічені на дорогах з камуфляжем, що не сильно приховує новий дизайн. Відомо, що авто матиме світлові смуги на всю ширину кузова попереду та ззаду й стрімку лінію даху.

Концепт Nissan Chill-Out

Очікується, що силова установка моделі також матиме багато спільних компонентів з Ariya, зокрема систему V2G (Vehicle-to-Grid), яка дозволяє повторно вводити струм акумулятора в основну мережу.