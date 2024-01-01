Каким будет новый Nissan Leaf: подробности

Как передает L'Argus, электромобиль станет серийной версией концепции Chill-Out 2021 года, будет использовать архитектуру CMF-EV, которую также разделяют Nissan Ariya и Renault Mégane E-Tech. Его производство начнется в 2025 году в Великобритании на заводе Nissan в Сандерленде.

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Тестовые прототипы модели уже неоднократно были замечены на дорогах с камуфляжем, что не сильно скрывает новый дизайн. Известно, что авто будет иметь световые полосы на всю ширину кузова спереди и сзади и стремительную линию крыши.

Концепт Nissan Chill-Out

Ожидается, что силовая установка модели также будет иметь много общих компонентов с Ariya, в частности систему V2G (Vehicle-to-Grid), которая позволяет повторно вводить ток аккумулятора в основную сеть.