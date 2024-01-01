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Renault может продать Nissan компании Honda

Сообщается, что компания Renault рассматривает возможность продажи контрольного пакета акций Nissan. На данный момент известно, что его новым владельцем может стать Honda.
Новым владельцем Nissan может стать Honda - Auto24

Убытки Nissan в третьем квартале этого года составляют более 60 млн долларов

Даниил Северенчук
logo28 ноября, 19:15
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Положение Nissan выглядит не очень хорошо, особенно на рынке США. Как рассказывает Motor1, дилеры продают автомобили с огромными скидками себе же в убыток, чтобы распродать склад имеющихся авто, тогда как производство новых моделей значительно замедлилось.

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Недавно компания сократила тысячи рабочих мест и продала треть своей доли в Mitsubishi. Но, возможно, этого было мало. В интервью Financial Times двое неназванных руководителей Nissan сказали, что у компании есть "от 12 до 14 месяцев, чтобы выжить".

В отчете говорится, что Nissan нуждается в новом долгосрочном инвесторе, чтобы заменить часть акций Renault. “Это будет трудно. И в конце концов нам нужно, чтобы Япония и США генерировали наличные”, — сказали руководители Nissan. Потенциальным владельцем автопроизводителя могла бы стать Honda. Nissan недавно подписал партнерство с Honda и Mitsubishi по долгосрочной разработке электромобилей.

Утверждается, что Renault даже рассматривает возможность продажи контрольного пакета акций Honda и планирует реструктуризировать свой 25-летний альянс с Nissan. Неназванный источник в компании говорит, что более широкое партнерство Honda-Nissan было бы "только положительным" для французского автопроизводителя.

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Операционная прибыль Nissan упала на 85% в третьем квартале, а чистый убыток компании составляет 9,3 миллиарда иен (60,1 миллиона долларов по сегодняшнему курсу). По оценкам компании, она сэкономит 3 миллиарда долларов путем сокращения рабочих мест и производства во время попыток реструктуризации.

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