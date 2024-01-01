Renault может продать Nissan компании Honda

Положение Nissan выглядит не очень хорошо, особенно на рынке США. Как рассказывает Motor1, дилеры продают автомобили с огромными скидками себе же в убыток, чтобы распродать склад имеющихся авто, тогда как производство новых моделей значительно замедлилось.

Читайте также: Каким будет новый Nissan Leaf: подробности

Недавно компания сократила тысячи рабочих мест и продала треть своей доли в Mitsubishi. Но, возможно, этого было мало. В интервью Financial Times двое неназванных руководителей Nissan сказали, что у компании есть "от 12 до 14 месяцев, чтобы выжить".

В отчете говорится, что Nissan нуждается в новом долгосрочном инвесторе, чтобы заменить часть акций Renault. “Это будет трудно. И в конце концов нам нужно, чтобы Япония и США генерировали наличные”, — сказали руководители Nissan. Потенциальным владельцем автопроизводителя могла бы стать Honda. Nissan недавно подписал партнерство с Honda и Mitsubishi по долгосрочной разработке электромобилей.

Утверждается, что Renault даже рассматривает возможность продажи контрольного пакета акций Honda и планирует реструктуризировать свой 25-летний альянс с Nissan. Неназванный источник в компании говорит, что более широкое партнерство Honda-Nissan было бы "только положительным" для французского автопроизводителя.

Также интересно: Тест-драйв Nissan X-Trail N-Treck: неожиданный опыт

Операционная прибыль Nissan упала на 85% в третьем квартале, а чистый убыток компании составляет 9,3 миллиарда иен (60,1 миллиона долларов по сегодняшнему курсу). По оценкам компании, она сэкономит 3 миллиарда долларов путем сокращения рабочих мест и производства во время попыток реструктуризации.