Nissan и Honda ведут переговоры о слиянии с Nissan и Honda

Как сообщает Carscoops, сделка о полномасштабном слиянии может быть завершена уже в следующем месяце. Однако, Reuters отмечает, что автопроизводители не подтвердили или не опровергли эту информацию. Они обнародовали заявления, в которых говорится, что их ранее объявленное партнерство означает, что они “изучают различные возможности для будущего сотрудничества, используя сильные стороны друг друга”.

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Кроме того, компании заявили, что акционеры будут проинформированы о любых обновлениях. Фактически, это прямой намек на то, что работа над слиянием уже ведется. Nikkei сообщает, что две фирмы рассматривают возможность работать в рамках единой холдинговой компании, которая также может включать Mitsubishi.

Nissan Altima

Если это объединение состоится, оно может стать крупнейшим с тех пор, как было создано Stellantis. Потенциально, новый концерн может состоять из Acura, Honda, Nissan, Infiniti и Mitsubishi. К слову, пока неизвестно как альянс Renault–Nissan–Mitsubishi влияет на потенциальное слияние.

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Положение Nissan вполне можно назвать кризисным. Продажи Nissan в США упали на 26,3% за последнее десятилетие, тогда как продажи Infiniti упали почти на 45%. Компания также испытывает трудности в Китае, поскольку, как и другие мировые автопроизводители, проигрывает конкуренцию местным брендам.